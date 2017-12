Angie Tribeca è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2016 dalla TBS, ideata dall’attore Steve Carell e dalla moglie Nancy Carell.

La serie, parodia dei police procedural televisivi, vede Rashida Jones nel ruolo dell’omonima protagonista, affiancata dagli interpreti Hayes MacArthur, Jere Burns, Deon Cole e Andrée Vermeulen. Annunciata dalla TBS per la prima volta a metà del 2014[3], la prima stagione è stata trasmessa in anteprima nei giorni 17 e 18 gennaio 2016, venendo poi rinnovata per una seconda stagione[4]. Il 6 luglio 2016, viene rinnovata anche per una terza stagione[5]. Il 27 luglio 2017, la serie viene rinnovata per una quarta stagione, che vedrà l’ingresso di Bobby Cannavale nel cast[6].

In Italia, la prima stagione della serie, è stata trasmessa sul canale pay Joi dal 31 dicembre 2016. La seconda dal 28 marzo 2017. La terza stazione dal 1° gennaio 2018.

Angie Tribeca è un’agente di polizia del Los Angeles Police Department, operante da dieci anni all’interno della fittizia unità RHCU (Really Heinous Crimes Unit, ovvero Unità Crimini Davvero Odiosi); tenace e poco incline alla collaborazione, all’inizio della serie le viene affiancata l’imbranato agente Jay Geils. I due agenti si ritroveranno insieme a risolvere i più efferati, e insoliti, crimini di tutta Los Angeles.

Personaggi e interpreti

Angie Tribeca (stagione 1-in corso), interpretata da Rashida Jones, doppiata da Stella Musy.

È un’agente del Los Angeles Police Department.

Jay Geils (stagione 1-in corso), interpretato da Hayes MacArthur, doppiato da Edoardo Stoppacciaro.

È un agente del Los Angeles Police Department, collega nonché partner di Tribeca.

Tenente Pritikin “Chet” Atkins (stagione 1-in corso), interpretato da Jere Burns, doppiato da Stefano Benassi.

È a capo della Really Heinous Crimes Unit del Los Angeles Police Department.

DJ Tanner (stagione 1-in corso), interpretato da Deon Cole, doppiato da Christian Iansante.

È un agente afroamericano del Los Angeles Police Department, collega di Tribeca e Geils. Nel corso della serie lo si vede sempre affiancato dal suo partner canino David Hoffman.

Dr.ssa Monica Scholls (stagione 1-in corso), interpretata da Andrée Vermeulen, doppiata da Francesca Manicone.

È il medico legale della Really Heinous Crimes Unit.

Dr. Edelweiss (stagione 1-in corso), interpretato da Alfred Molina, doppiato da Gianni Giuliano.

È il medico legale della Really Heinous Crimes Unit. Come gag ricorrente lo si vede presentare diversi tipi di handicap fisici, per poi dimostrare di essere completamente sano.

Sindaco Joe Perry (guest stagioni 1 e 3, ricorrente stagione 2), interpretato da Matthew Glave, doppiato da Massimo Bitossi.

È il sindaco di New York. È sempre in cattivi rapporti col tenente Atkins.

Episodi

1 stagione Titolo originale Titolo italiano 1 Pilot Angie Tribeca 2 The Wedding Planner Did It Sì, lo voglio, partner! 3 The Famous Ventriloquist Did It Il famoso ventre! 4 The Thumb Affair Giù le mani dal pollice! 5 Commissioner Bigfish Comandante Pescegrosso 6 Ferret Royale Furet royale! 7 Tribeca’s Day Off La mia giornata libera! 8 Murder in the First Class Omicidio in prima classe 9 Inside Man Inside man 10 The One With the Bomb Baci esplosivi!

2 stagione Titolo originale Titolo italiano 1 Fleas Don’t Kill Me Ti faccio le pulci! 2 Miso Dead Miso morto 3 Beach Blanket Sting-O Abbasso i ciccioni! 4 You’ve Got Blackmail Incontri e tradimenti 5 A Coldie But A Goodie Tana per lo spin doctor! 6 Organ Trai Traffico d’organi 7 Boyz II Dead Boypocalypse wow! 8 The Coast is Fear La costa della paura! 9 Contains Graphic Designer Violence Contiene scene di violenza grafica 10 Electoral Dysfunction Giù la maschera!