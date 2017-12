GUY DAVIS e FABRIZIO POGGI candidati per il GRAMMY AWARDS 2018

E’ una notizia fresca fresca, ma che ancora una volta catapulta il blues italiano alla ribalta nel mondo: il disco di Guy Davis col nostro Fabrizio Poggi, Sonny & Brownie’s Last Train, è candidato ai Grammy Awards 2018 nella categoria Best Traditional Blues Album. A contendersi il prezioso riconoscimento troviamo, accanto ai nostri due beniamini, niente poco di meno che i Rolling Stones, Eric Bibb, Elvin Bishop e R.L. Boyce. La splendida notizia ha raggiunto Fabrizio durante il suo tour con Guy Davis in Inghilterra, e non ci resta che aspettare con ansia la premiazione che si terrà il 28 Gennaio 2018 a New York! Questo disco, uscito nel Marzo del 2017 su etichetta MC Records, è frutto della collaborazione tra il famoso ambasciatore del blues Guy Davis e il nostro grande armonicista Fabrizio Poggi, un omaggio al duo Sonny Terry & Brownie McGhee, storica coppia di bluesmen capaci di creare un magico e fantastico mix musicale. Un lavoro particolare questo di Davis e Poggi, perché pochissimi artisti si sono cimentati nel riproporre le canzoni di questi mostri sacri del country-blues. Già presenti in Italia nel 2017 con l’incredibile esibizione ai Festival Dal Mississippi al Po e Rocce Rosse Blues, Guy e Fabrizio, da persone semplici amanti della musica che suonano, continueranno a promuovere il loro ultimo lavoro con un International Tour prima negli USA e, successivamente in Europa, toccando – ovviamente – anche l’Italia nel periodo estivo. Ancora una volta emerge la qualità del blues italiano, e in particolare di Fabrizio Poggi, la cui armonica è perfettamente integrata con le sonorità di Guy Davis, famoso in tutto il mondo per essere non solo un grande chitarrista, banjoista, armonicista e cantante ma anche un attore di talento. Due cantastorie che, con passione, le raccontano attraverso la loro musica sempre nel solco della tradizione, come testimonia il particolare omaggio di Sonny & Brownie’s Last Train, storie che si snodano tra Mississippi e Louisiana, storie di peccato e redenzione che camminano assieme.