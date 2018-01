Renegades: Commando d’assalto

Un team di Navy Seals, in missione in Bosnia durante la guerra, viene a sapere di un tesoro d’inestimabile valore nascosto dai nazisti sul fondo di un lago locale e rimasto lì per decenni. Decisi a recuperarlo e restituirlo alla popolazione, il gruppo s’imbarca in una difficile missione non autorizzata. Ma scoperti dal nemico, i Seals avranno una sola notte per cercare di portare a termine la complessa operazione.

Titolo originale: Renegades

Durata: 105′

Regia: Steven Quale

Cast: Sylvia Hoeks, Ewen Bremner, J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Dimitri Leonidas, Clemens Schick, Diarmaid Murtagh

Produzione: Belga Productions

Distribuzione: M2 Pictures