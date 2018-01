Un cinico regista ed il suo assistente ritornano in Basilicata, loro terra d’origine, in cerca di riscatto. Giunti all’età di 50 anni e falliti nelle loro ambizioni artistiche decidono di cavalcare il dissenso sulle estrazioni petrolifere per mettere in piedi uno sgangherato film d’inchiesta dal titolo Il Vangelo secondo Mattei e che si intreccerà con la vita di Pier Paolo Pasolini, autore dell’incompiuto romanzo Petrolio e del capolavoro cinematografico Il vangelo secondo Matteo, girato in Basilicata nel 1964. I due, spinti da ragioni di “marketing” più che estetiche, scelgono come protagonista del loro film un anziano materano, Franco, settantenne che da ragazzino, appunto, partecipò come comparsa nel film di Pasolini. Per l’anziano Franco, che dovrà interpretare nientemeno che il ruolo di Gesù, questa è la tanto attesa occasione del riscatto anche se la moglie non la pensa esattamente allo stesso modo. Ma il tema scottante trattato dal loro film, ossia il petrolio ed il rapporto con la terra, comincia a dare fastido a qualcuno…

Titolo originale: Il Vangelo secondo Mattei

Durata: 80′

Regia: Antonio Andrisani, Pascal Zullino

Cast: Flavio Bucci, Ludovica Modugno, Antonio Andrisani, Pascal Zullino, Antonio Stornaiolo, Riccardo Zinna, Andrea Osvárt, Gianni Ferreri, Marco Caldoro, Mimmo Calopresti, Gigi Angelillo, Enrique Irazoqui

Produzione: Run Film S.r.l., mOOviOOle S.r.l., TFSC Ltd., Brigata Germi S.r.l.s.

Distribuzione: Moovioole