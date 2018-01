Laura è una professoressa di liceo che ha molto a cuore la preparazione dei suoi allievi, al punto di organizzare per loro una visita culturale di una settimana ospitati da un artista di fama internazionale, Gualtiero Martelli. Per seguire i ragazzi in gita, Laura lascia a casa il marito Andrea con la figlia Virginia e parte con una collega, la professoressa Alessandra Eccitati dalla prospettiva della gita, i giovani alunni, tra cui Francesco, Flavia e Valentina, affrontano il viaggio in pullman pieni di aspettative ma un imprevisto scombussola i piani: nel piccolo paese salentino dove vengono accolti… non c’è campo! Un “black out telematico” che li vede costretti a sopravvivere senza cellulari e privi di collegamento a internet. La gita in quel borgo bellissimo della Puglia si trasforma così per i giovani allievi e per le due professoresse nel peggior incubo possibile. Lo smartphone diventa così un accessorio inutile, costringendo ragazzi ed adulti a tornare ad una comunicazione diretta che porta alla luce imprevedibili reazioni, segreti inconfessabili e nuovi amori. In un percorso di riscoperta per gli adulti e di formazione per i giovani, la gita sarà per tutti un momento di crescita e di svolta, grazie ad un rapporto senza filtri…

Titolo originale: Non c’è campo

Durata: 90′

Regia: Federico Moccia

Sito ufficiale: www.kochmedia-film.it/film/non-ce-campo/

Cast: Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Corrado Fortuna, Claudia Potenza, Neva Leoni, Beatrice Arnera, Mirko Trovato, Eleonora Gaggero, Caterina Biasiol

Produzione: Fabula Pictures

Distribuzione: Koch Media