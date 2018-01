Dopo la morte della madre e l’internamento del padre in una clinica psichiatrica, Emily viene affidata a una famiglia adottiva e inizia a frequentare una nuova scuola dove fatica a integrarsi. Quando, per la prima volta, nel giorno del suo sedicesimo compleanno non riceve l’annuale biglietto d’auguri da parte del padre Robert, un eccentrico autore di bestseller a cui lei è molto legata, Emily intuisce che qualcosa non va. La ragazza decide allora di risolvere da sé la questione e, chiedendo aiuto ad Arden, l’unica persona che le abbia offerto la propria amicizia e dimostrato interesse nella nuova scuola, decide di partire per liberare il padre dalla clinica in cui è ricoverato. I due giovani, accompagnati dall’intensa colonna sonora firmata dal pluripremiato compositore Stephen McKeon, iniziano così un viaggio attraverso l’Irlanda del Nord che li porterà a conoscersi, ad aprirsi all’ignoto e a fidarsi dell’altro.

Titolo originale: My Name Is Emily

Durata: 94′

Regia: Simon Fitzmaurice

Sito ufficiale: www.mynameisemilythefilm.com

Cast: Evanna Lynch, Martin McCann, Michael Smiley, George Webster, Deirdre Mullins, Cathy Belton, Laura Matassa, Barry McGovern, Dónall Ó Héalai

Produzione: Newgrange Pictures, Kennedy Films

Distribuzione: CineMAF, Tycoon Distribution