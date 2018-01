Nut Job 2: Tutto molto divertente

Lo scoiattolo Spocchia, il suo amico Carlino Sottiletta e il suo migliore amico Buddy, il topo che vive nel negozio di noccioline recentemente chiuso, trascorrono una vita è tranquilla con cibo in abbondanza. Fino a quando il negozio di noccioline esplode a causa di uno strano incidente! Dopo che la ricerca di cibo in città va male, Spocchia torna a Liberty Park. Andie è felice che tutti gli animali vivano insieme nel parco, così come dovrebbe essere in natura. Purtroppo per Spocchia, Andie e gli altri animali, il sindaco Muldoon, il politico più corrotto di Oakton, ha altri piani per Liberty Park. Mentre lo guarda dall’alto del suo attico, non può che constatare che il bellissimo parco non genera alcun profitto. Durante una conferenza stampa, il sindaco annuncia che Liberty Park sarà abbattuto e sostituito con Libertyland. Chi vorrebbe un normale parco qualsiasi quando si può avere un parco divertimenti? La figlia viziata del sindaco Heather sta lì con le immagini di soffici caramelle che le danzano intorno. Il suo Bulldog francese Frankie è in città con lei. Mentre le ruspe del sindaco entrano, Spocchia porta gli animali a combattere. Si lancia senza scrupoli in battaglia, scagliandosi contro gli operai e le loro macchine giganti. Lavorando insieme, gli animali riescono a battere gli operai e a fermarli, almeno temporaneamente. Ma mentre celebrano la loro vittoria, il sindaco ha altri piani. Un gruppo di aggressivi disinfestatori, guidati dal malvagio Gunther, invadono il parco e iniziano a distruggere tutto. Gli animali hanno la peggio e sono costretti a ritirarsi rapidamente. Ancora peggio, Sottiletta viene rapita da Heather. Spocchia e Buddy si lanciano in un’audace avventura attraverso la città per salvare Sottiletta. Sul loro cammino, si trovano faccia a faccia con il pericoloso Mr. Feng un topo di città con abilità mortali di kung-fu. Mentre la notte di apertura del luna park si avvicina sempre più, gli animali devono unire le loro forze per salvare Sottiletta, fermare il sindaco e salvare Liberty Park una volta per tutte!

Titolo originale: The Nut Job 2: Nutty by Nature

