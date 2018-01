Il libro di Henry

A volte le cose non sono quello che sembrano, specialmente nella piccola città provinciale dove vive la famiglia Carpenter. La provinciale madre single Susan Carpenter lavora come cameriera in una tavola calda, insieme all’esuberante amica di famiglia Sheila. Il suo figlio più piccolo Peter è uno spensierato ragazzino di 8 anni. A prendersi cura di tutto e tutti nel suo modo originale e unico è il figlio maggiore di Susan, Henry, di anni 11. Tutore di suo fratello minore che lo idolatra e instancabile sostegno per sua madre spesso insicura – e, attraverso degli investimenti, della famiglia tutta – Henry sfavilla attraverso i giorni come una cometa. Susan scopre che la famiglia di vicini, quella della gentile compagna di classe di Henry, Christina, ha un pericoloso segreto – e che Henry ha escogitato un sorprendente piano per aiutarla. Mentre il suo geniale piano di salvataggio per Christina prende forma in modi elettrizzanti, Susan si ritrova al suo centro.

Titolo originale: The Book of Henry

Durata: 105′

Regia: Colin Trevorrow

Sito ufficiale: www.focusfeatures.com/thebookofhenry

Cast: Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Dean Norris, Lee Pace, Maddie Ziegler, Tonya Pinkins, Bobby Moynihan, Geraldine Hughes

Produzione: Double Nickel Entertainment, Sidney Kimmel Entertainment

Distribuzione: Universal Pictures