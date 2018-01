Il domani tra di noi

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata.

Titolo originale: The Mountain Between Us

Durata: 103′

Regia: Hany Abu-Assad

Cast: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges, Dermot Mulroney, Linda Sorensen, Vincent Gale, Marci T. House, Dania Nassar, Lee Majdoub, Andres Joseph, Hany Abu-Assad

Produzione: Chernin Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation

Distribuzione: 20th Century Fox