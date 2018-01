Due sotto il burqa

Cosa non si farebbe per amore? Armand e Leila stanno pianificando di volare insieme a New York, ma pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un lungo soggiorno in Yemen, un’esperienza che lo ha cambiato… radicalmente. Ai suoi occhi, ora, lo stile di vita moderno della sorella offende il Profeta. L’unica soluzione è confinarla in casa e impedirle ogni contatto con il suo ragazzo. Ma Armand non ci sta e pur di liberare l’amata escogita un piano folle: indossare un burqa e spacciarsi per donna. Il suo nome d’arte? Shéhérazade. Quello che Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere fin troppo convincente, al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud.

Titolo originale: Cherchez la femme

Durata: 88′

Regia: Sou Abadi

Sito ufficiale: www.thefilm.fr/cherchez-la-femme

Cast: Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana, Anne Alvaro, Predrag ‘Miki’ Manojlovic, Carl Malapa, Laurent Delbecque, Oscar Copp, Oussama Kheddam, Walid Ben Mabrouk, Mostafa Habibi

Produzione: The Film, France 2 Cinéma, Mars Films

Distribuzione: I Wonder Pictures