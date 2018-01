Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Dopo aver pubblicato una serie di racconti di successo, il rinomato scrittore Dickens sta facendo i conti con i suoi primi insuccessi. A causa delle richieste della sua numerosa famiglia e delle sue abitudini stravaganti, il suo portafoglio si è svuotato molto rapidamente, rendendolo smanioso di scrivere un altro best seller. Tormentato dal blocco dello scrittore e alle strette con il suo editore, inizia a coltivare un’idea a prova di bomba: una storia natalizia che sia in grado di catturare l’immaginazione dei suoi fan e al contempo riesca a risolvere i suoi problemi economici. Ma dovrà lavorare senza sosta: mancano sole sei settimane per scrivere e pubblicare il libro prima che inizino le festività. Dickens si isola dal mondo per mettersi all’opera, ma nella sua abitazione di famiglia – nella quale abita anche quel dissoluto del padre – concentrarsi è impossibile. Lavorando fino a tarda notte lo scrittore mette insieme i suoi ricordi per dare forma ai fantasmi del Natale del presente, del passato e del futuro, posizionandoli in rotta di collisione con il tirchio e misantropo Ebenezer Scrooge.

Titolo originale: The Man Who Invented Christmas

Durata: 140′

Regia: Bharat Nalluri

Cast: Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Simon Callow, Miriam Margolyes, Ian McNeice, Morfydd Clark, Valeria Bandino

Produzione: Mazur/Kaplan Company, The Mob Film Company, Parallel Films, Rhombus Media

Distribuzione: Notorious Pictures