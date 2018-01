Tutti i soldi del mondo

Roma, 1973. Alcuni uomini mascherati rapiscono un ragazzo adolescente di nome Paul Getty III, nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty, noto per essere l’uomo più ricco al mondo e al tempo stesso il più avido. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo Gail e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul.

Titolo originale: All the Money in the World

Durata: 135′

Regia: Ridley Scott

Cast: Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Teresa Mahoney, Stacy Martin, Francesca Inaudi, Andrew Buchan, Timothy Hutton, Marco Leonardi

Produzione: Imperative Entertainment, RedRum Films, Scott Free Productions, TriStar Productions

Distribuzione: Lucky Red