Provate a compiere un esperimento. Recatevi in un qualsiasi paesino campano, abruzzese, molisano, lucano, laziale, e fate girare voce che l’indomani nella piazza centrale si esibirà Laura Pausini. Non si presenterà nessuno. Ora fate in questo modo: riferite alle stesse persone che tra una manciata d’ore ci sarà un concerto di Gigione. In pochi minuti una diaspora di gente occuperà la piazza, mandando in tilt le strade collaterali straripanti di auto in coda. Almeno dieci bancarelle di souvenir, zucchero filato e frittura di pesce, si disporranno lungo il perimetro che circonda il palco, sicure di incrementare clamorosamente il proprio Pil.

Titolo originale: Essere Gigione – L’incredibile storia di Luigi Ciaravola

Durata: 75′

Regia: Valerio Vestoso

Cast: Luigi Ciaravola, Mirko Lorenzi, Alessandro Ammendola, Alex Robustelli

Produzione: Capetown Film