All’immutabilità di Abinei, piccolo paese fossile avvolto da un’aurea senza tempo, non sfugge neppure il numero degli abitanti: sempre uguale, da tempo fissato per superiore ordinamento. Così, il numero delle nascite pare anche compensare un succedersi di delitti tragicamente raffinati nelle modalità e per simbologia, delitti sui quali si trova ad indagare l’imbalsamatore Efisio Marini (personaggio cagliaritano 1835-1900).

I fatti, le cose, si affollano in un fecondo disordine cui si accorda una storia che via via agita psicologicamente i personaggi.

Marini collega i fatti e le cose, e il cerchio si chiude, verso un altro tipo di ordine, quello di un’appassionante e robusto noir.

Soggetto: e Sceneggiatura di Peter Marcias

Regia: Peter Marcias

Tratto dal romanzo “LO STATO DELLE ANIME” di Giorgio Todde (Edito Frassinelli)

Produzione: Capetown srl con il sostegno e contributo della Regione Sardegna, Comune di Cagliari e Fondazione Sardegna Film Commission