Natale a Gabicce: una festa per tutta la famiglia tra fiaccolate e mercatini con la magia del Presepe Vivente

Cosa sarebbe il Natale senza i mercatini e il presepe? Chi ha deciso di trascorrere le Feste a Gabicce e dintorni può fare il pieno di atmosfera grazie alle tante iniziative pensate per intrattenere grandi e piccini all’insegna della tradizione. Tra le più imperdibili c’è il Presepe Vivente, in programma il 26 dicembre e il 6 gennaio. Una rievocazione molto suggestiva in occasione della quale l’antico borgo di Gabicce Monte fa da cornice alla Natività. Circa 80 figuranti dei quartieri di Gabicce Mare, Case Badioli, Ponte Tavollo e Gabicce Monte saranno protagonisti di allestimenti a grandezza naturale che faranno rivivere la magia degli antichi mestieri e dei sapori di un tempo. Il ritrovo è previsto alle ore 15 a Gabicce Mare con la tradizionale camminata verso il borgo, dove il 6 gennaio farà il suo arrivo anche un’ospite molto particolare: la Befana! Naturalmente non poteva mancare Babbo Natale con un appuntamento molto amato dai bambini: la consegna delle letterine senza tralasciare castagne e vin brulé per i più grandi.

Durante il periodo natalizio Gabicce si vestirà a festa brillando di luci e colori che offriranno una cornice molto suggestiva agli spettacoli di intrattenimento in programma, come il Live Christmas Show e il Trenino di Babbo Natale nei Quartieri, tra i più attesi. Le occasioni non mancano per festeggiare insieme alla propria famiglia anche per chi decide di prenotare all’ultimo minuto, approfittando delle tante offerte presenti sul sito www.hotelgabicce.info. Da non perdere anche la prima Fiaccolata per l’Amicizia animata dalle associazioni locali e dai figuranti del Presepe Vivente: una passeggiata lungo le vie di Gabicce Mare con brindisi finale per celebrare tutti insieme lo spirito natalizio.

Tante le occasioni per divertirsi in famiglia anche nelle località limitrofe grazie al ricco programma di eventi che tra dicembre e gennaio animerà le destinazioni più belle della Riviera Romagnola. Per chi vuole infilare i pattini e piroettare sul ghiaccio, la cornice giusta è Cattolica che quest’anno ha deciso di stupire gli amanti del Natale con effetti speciali: il centro storico ospita uno splendido villaggio con una pista di pattinaggio circolare che fino al 6 gennaio farà da sfondo a eventi di animazione e attività per i bambini. Anche il Riccione Christmas Village offre sorprese a non finire, tra esibizioni di pattinaggio, concerti tradizionali, performance di artisti contemporanei, sfilate sui trampoli e chi più ne ha più ne metta. Per chi vuole festeggiare l’inizio dell’inverno all’insegna delle passeggiate nella natura, non mancano le escursioni con guide ambientali per scoprire le bellezze del territorio circostante. I bambini più curiosi non avranno certo di che annoiarsi grazie ai laboratori e alle attività organizzate nei centri cittadini e in location più insolite come circoli ippici e fattorie. E per chi ama ballare, tanti sono gli appuntamenti dedicati alle sonorità tradizionali e moderne, per festeggiare il Natale e salutare il nuovo anno all’insegna del ritmo, degli stuzzichini e dei brindisi in compagnia!