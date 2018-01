Libreria Popolare da giovedì 11 gennaio: Un pittore “Nato Astratto” Valentino Vago e la critica

La Libreria Popolare di Milano in Via Tadino 18, ospiterà una mostra dei cataloghi delle opere e delle pubblicazioni dedicate a Valentino Vago dagli anni Sessanta a oggi. La mostra sarà introdotta giovedì 11 gennaio alle 19.00 da una riflessione di Roberto Borghi sui numerosi e prestigiosi contributi critici dedicati al lavoro dell’artista.

La mostra raccoglie circa sessanta tra monografie e cataloghi di mostre realizzati nel corso di sei decenni. I testi inclusi in queste pubblicazioni sono stati redatti da alcuni tra i critici più significativi degli scorsi decenni: l’elenco degli autori inizia infatti con Guido Ballo e Marco Valsecchi – le cui firme figurano in calce a scritti datati rispettivamente 1960 e 1968 -, prosegue con Tommaso Trini, Marisa Volpi Orlandini, Renato Barilli, Flavio Caroli, Luciano Caramel, Giovanni Accame, e si conclude con Paolo Biscottini, Martina Corgnati, Chiara Gatti ed Elisabetta Longari.

Un’ipotesi critica comune alla maggior parte dei testi insiste sulla “nascita astratta” della pittura di Valentino Vago: a differenza di altri artisti della sua generazione, Vago ai suoi esordi non conosce una fase davvero figurativa; il suo lavoro prende le mosse, verso la fine degli anni Cinquanta, da una dimensione in senso lato naturalistica che allude al paesaggio senza mai raffigurarlo e che viene gradualmente trascesa evocando una linea dell’orizzonte dal carattere sempre più metafisico. La conversazione con cui Roberto Borghi inaugurerà la mostra presso la Libreria Popolare riepilogherà le letture critiche dell’opera di Vago alla luce di questo “astrattismo originario”.

Info per il pubblico:

Camilla 02 2951 3268

info@libreriapopolare.it

Orario apertura:

lunedì 15,30 – 19,30

da martedì a sabato9,30 – 19,30