Amsterdam, capolavori internazionali in mostra al Rijksmuseum

Dall’8 marzo al 3 giugno 2018, il Rijksmuseum di Amsterdam, il museo nazionale olandese, presenta la mostra High Society (Alta società), che vedrà esposti oltre trentacinque ritratti a grandezza naturale di potenti principi, eccentrici aristocratici e cittadini incredibilmente facoltosi, raffigurati dai grandi maestri della storia dell’arte, come Cranach, Veronese, Velázquez, Reynolds, Gainsborough, Sargent, Munch e Manet. Il fiore all’occhiello della mostra saranno gli spettacolari ritratti di nozze di Marten Soolmans e Oopjen Coppit realizzati da Rembrandt ed esposti per la prima volta dopo il restauro. È la prima volta che una mostra è interamente dedicata a questa favolosa tipologia di ritratti: raffigurazioni di soggetti in piedi, a figura intera, a grandezza naturale. La mostra raccoglie opere provenienti da musei e collezioni private di varie città di tutto il mondo, come Parigi, Londra, Firenze, Vienna e Los Angeles.

Capolavori internazionali

Le opere esposte sono state realizzate tra i primi anni del XVI secolo e gli inizi del XX. Tra i dipinti in mostra ricordiamo gli imponenti ritratti di Enrico il Pio, Duca di Sassonia, e Caterina, Contessa di Meclemburgo di Lucas Cranach il Vecchio (1514), la coppia di sposi Iseppo da Porto e Livia da Porto Thiene con i loro figli del Veronese (1555), Don Pedro de Barberana y Aparregui di Velázquez (ca. 1631-33), il Ritratto di Jane Fleming di Sir Joshua Reynolds (1778/79), L’artista di Edouard Manet (1875) e ovviamente Marten Soolmans e Oopjen Coppit di Rembrandt (1634).

Quattro secoli di moda

Poiché la maggior parte dei ritratti raffigura persone vestite sontuosamente, la mostra è anche una panoramica di quattro secoli di moda: dai pantaloni stretti e farsetto del 1514, all’alta moda della fine del XIX secolo. Alcuni dei soggetti ritratti, tuttavia, indossano abiti di fantasia in stile antico. Un uomo indossa un kilt, mentre un altro non porta i pantaloni, e uno è quasi completamente nudo. Un’altra particolarità è che i soggetti ritratti sono spesso accompagnati da cani. Uno solo è affiancato da un leone. Una coppia è ritratta con i figli. Gli sfondi raffigurano interni riccamente decorati, spesso con colonne e/o tendaggi oppure paesaggi estivi o invernali. Un uomo è in piedi davanti a un paesaggio immaginario punteggiato di palme, mentre un altro è ritratto in una posa stravagante davanti al Colosseo, a Roma.

Marten e Oopjen di Rembrandt

High Society celebra l’acquisizione degli spettacolari ritratti di nozze di Marten Soolmans e Oopjen Coppit di Rembrandt da parte dei Paesi Bassi (Rijksmuseum) e della Francia (Musée du Louvre), avvenuta nel 2016 da una collezione privata. La coppia di sposi è l’unica coppia che Rembrandt abbia mai ritratto all’in piedi, a figura intera e grandezza naturale (1634). I dipinti sono esposti in questa mostra per la prima volta dopo il restauro, terminato all’inizio del 2018. La mostra High Society segna anche l’apertura dell’Anno di Rembrandt, nel 2019, anno in cui saranno ampiamente celebrati i 350 anni dalla morte dell’artista.

Guilty Pleasures

Contemporaneamente alla mostra High Society, sarà possibile visitare anche Guilty Pleasures (Piaceri proibiti) nelle gallerie adiacenti. Mentre i ritratti ufficiali rappresentano l’alta società in tutto il suo splendore, più di 80 stampe e disegni della collezione del Rijksmuseum offrono uno sguardo su ciò che succedeva spesso lontano da occhi indiscreti: feste, banchetti, bische e visite segrete a bordelli e boudoir.

Sponsor e sostenitori

La mostra High Society patrocinata in parte da Blockbusterfonds, ING e FedEx.

Il restauro del Marten Soolmans e Oopjen Coppit di Rembrandt è stato reso possibile dalla Fondazione Irma Theodora/Fondazione Rijksmuseum, Philips e la Fondazione Cevat/Fondazione Rijksmuseum.

I Ritratti di Marten Soolmans e Oopjen Coppit di Rembrandt sono stati acquistati congiuntamente dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica di Francia nel 2016. Collezione del Rijksmuseum e Collezione del Musée du Louvre.

Pubblicazione

High Society di Jonathan Bikker (ricercatore e curatore del Rijksmuseum) Edizione in olandese e inglese

Disponibile da marzo 2018 presso il negozio del Rijksmuseum, su rijksmuseum.nl/shop e nelle librerie.

