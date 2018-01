Festival ScienzaInScena Atto1! dal 15 gennaio al PACTA SALONE di Milano

By

Per la prima volta al PACTA SALONE di Milano va in scena la scienza. Dal 15 al 28 gennaio un festival teatrale tutto dedicato: ScienzaInScena Atto1! con spettacoli, incontri, workshop, una mostra, libri, con la direzione artistica di Maria Eugenia D’Aquino, prodotto da PACTA . dei Teatri in collaborazione con il Politecnico di Milano, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, Scienza Express.

L’impulso è partito quindici anni fa con il TeatroInMatematica, uno dei progetti pionieri in Italia sulla commistione dei linguaggi, che replica con successo ogni anno da allora. “Grazie al TeatroInMatematica e grazie ai percorsi di narrazione che hanno condotto il nostro pubblico da Galileo a Calvino, da Ipazia alle astronome dimenticate, – spiega Maria Eugenia D’Aquino, direttrice artistica del Festival – siamo entrati in collisione con altri che hanno riconosciuto nel teatro la possibilità di rendere ‘vivente’ e visibile l’approccio scientifico all’interpretazione della realtà”. E così nasce il Festival ScienzaInScena Atto1! Ciascuno spettacolo sarà seguito dall’incontro dei protagonisti con alcuni esponenti del mondo della Cultura e della Scienza in dialogo con il pubblico.

ScienzaInScena Atto1! è la prima edizione del festival scientifico: il 15 gennaio 2018 si apre con GIZA, IL SOLE E LE ALTRE STELLE un incontro con Giulio Magli, archeoastronomo, direttore del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, tra antichi testi e spettacolari immagini, alla scoperta dell’aldilà celeste dei faraoni egizi; dal 18 al 20 gennaio 2018 NOI, ROBOT una prima assoluta ispirata all’Uomo Bicentenario di Isaac Asimov, di e con Andrea Brunello, in collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trento, per capire se può esistere intelligenza vera senza la capacità di provare sentimenti; il 22 e 23 gennaio 2018 CONVERSAZIONI un incontro con Maria Gaetana Agnesi di e con Maria Eugenia D’Aquino; dal 24 al 26 gennaio 2018 CORPI IMPURI di e con Marinella Manicardi uno spettacolo sulle mestruazioni, il fenomeno che riguarda tutte le donne dai 13 ai 50 anni ma che è circondato da superstizioni e censura; infine chiude il festival il 27 e 28 gennaio 2018 STARLIGHT settemillimetridiuniverso di e con Filippo Tognazzo, una produzione Zelda – INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica, la nascita dell’astrofisica in Italia attraverso il racconto della vita e delle ricerche di alcuni fra i più importanti scienziati del XIX° Secolo.

Per tutto il periodo del festival, nel foyer del PACTA SALONE sarà allestita la mostra a tema MIND THE LIGHT a cura di Mariano De Tassis & Fulvio Michelazzi.

Oltre al cartellone serale, ci saranno due momenti rivolti al mondo della scuola e dell’infanzia: lunedì 15 gennaio alle 11.30, L’INCOGNITA X di Riccardo Mini al Teatro Carcano e sabato 20 gennaio, ore 15.30, TEOREMA DELLA DIVERSITÀ (la cosa + importante è che non siamo tutti=) di Paui Galli e Patrizio Luigi Belloli.

Hanno collaborato all’organizzazione e promozione del Festival, per il percorso in alternanza scuola lavoro, gli studenti della 4 CSE del Liceo G. Agnesi di Milano, coordinati dalla prof. Annarosa Bosco: Giordano Bianchi, Matteo Burlando, Sara Campice, Giovanni Cervo, Greta Colantuono, Chiara Cusati, Giorgia Ferrario, Federica Ghirardi, Eugenia Lo Presti, Fael Marescotti, Victoria Marsico, Cecilia Olivieri, Emanuela Primerano

INFO

PACTA SALONE

via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org ufficio scuole: ufficioscuole@pacta.org

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7, 20142 Milano

dal lun al ven dalle ore 16.00 alle ore 19.00

nei giorni di spettacolo: dal mar al sab dalle 16 – dom dalle 15

Biglietti: Intero €24 | Rid. Convenzioni €18 | Under 25/over 60 €12 | CRAL e gruppi €10 (min. 10 persone) | gruppi scuola €9 | Prevendita €1,50 – per gli spettacoli della rassegna PARAPIGLIA biglietti € 6,00 per tutti

ABBONAMENTO SCIENZAINSCENA €30,00:

– ingresso a tutti gli spettacoli, agli incontri, alla mostra

– partecipazione gratuita al WORKSHOP TEATRALMATEMATICO

– riduzione per tutti gli altri spettacoli della Stagione Teatrale di PACTA (€10 anziché €24)

– riduzione per lo spettacolo LA DOMANDA DELLA REGINA in scena dal 13 al 21 febbraio al Teatro Franco Parenti a Milano (€14 anziché €23,50)

– biglietto d’ingresso ridotto al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano fino al 28 febbraio – info@museoscienza.it