Mary Poppins, il musical

Il musical Mary Poppins nasce dall’unione tra il celebre romanzo di Pamela Lyndon Travers e l’omonimo film firmato Disney.

Dopo quarant’anni dalla riduzione cinematografica del libro, Mary Poppins calca le scene del Prince Edward Theatre di Londra. Lo spettacolo è prodotto dalla Disney e da Cameron Mackintosh. Ha esordito il 15 dicembre 2004 con un immediato trionfo, a tal punto che alla premiazione degli Oliver Awards del 2005 Laura Michelle Kelly (Mary Poppins) riceve il premio come migliore attrice.

La storia, rispetto all’edizione cinematografica in cui Mary Poppins è interpretata da Julie Andrews, ha subito alcune modifiche.

La famiglia Banks è composta da quattro persone: un padre severo che pensa soltanto alla banca, una madre che non si sente realizzata e due figli disobbedienti che desiderano solo le attenzioni di entrambi i genitori. Jane e Michael (i figli), dopo aver fatto scappare l’ennesima tata, scrivono una letterina e la espongono ai genitori. Questa poi verrà strappata e lanciata nel camino, volando via. Intanto a Londra cambia il vento che comincia a soffiare da Est.

Arriva Mary Poppins, con la letterina dei due piccoli Banks in mano, ricomposta, e questo comporta lo stupore del padre. La tata inizia immediatamente il suo lavoro ed espone ai bambini il progetto che ha approntato per loro: farli diventare perfetti sotto ogni aspetto, proprio come lei. I bambini però sono indisciplinati e nonostante Mary Poppins compia dei prodigi strepitosi portandoli in luoghi fantastici in cui le statue cantano e danzano, o faccia incontrare loro la donna più vecchia del mondo (che rivela di aver conosciuto il loro padre quando era piccolo e sensibile), o insegni ad essere caritatevoli col prossimo donando due penny ad una vecchietta, i due ragazzi non sembrano aver recepito alcun insegnamento. Mary Poppins capisce che è meglio andare via per il momento e chiede a Bert di seguirli mentre lei è assente.

Ma sfortunatamente a casa Banks giunge la signora Andrews, la vecchia e crudele tata del signor Banks. I bambini sono terrorizzati per i modi crudeli della nuova tata che li punisce continuamente poiché crede che solo con il terrore i due possano crescere temprati. E se per Mary Poppins i problemi vanno via con un poco di zucchero, per Mrs. Andrews un cucchiaio di zolfo e melassa sono la soluzione a tutti i mali. Un giorno Michael, essendo fuggito, incontra Bert che gli offre un aquilone. Il vento improvvisamente cambia e l’aquilone sembra essersi impigliato in qualcosa. Quel qualcosa è Mary Poppins.

La tata trova un’atmosfera diversa in casa e i due bambini le chiedono di salvarli. Mary Poppins capisce che Jane e Michael sono cambiati e che adesso l’ascolteranno. Poi con la magia riesce ad allontanare la crudele signora Andrews. Il signor Banks è in crisi perché è stato allontanato dalla banca. Attribuisce la colpa a Mary Poppins, poi però capisce durante la discussione con lo spazzacamino Bert che in realtà la sua vita era uno sfacelo a causa sua. Bert suggerisce che l’unico bene che gli rimane sono i piccoli da amare.

Mary Poppins riesce a risolvere tutti i problemi: farà riassumere il padre e darà sicurezza alla signora Banks. “L’unico modo per risolvere tutto è la speranza” dice Mary Poppins. Ma il vento cambia e soffia dritto da Nord Ovest. Quando il lavoro è terminato, Mary Poppins sente di essersi affezionata ai bambini, ma è tempo di ripartire. Solleva verso l’alto l’ombrello e il vento la porta via dalla famiglia Banks.

I quattro componenti della famiglia adesso guardano alla finestra, tutti insieme, una nuova stella.