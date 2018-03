Pamela Lyndon Travers, tutti i libri

Pamela Lyndon Travers nacque il 9 agosto 1899 e morì il 23 aprile 1996. Il suo vero nome era Helen Lyndon Goff, fu un’attrice, scrittrice e giornalista australiana. Si trasferì in Inghilterra nel 1924 e per scrivere prese lo pseudonimo di P. L. Travers (Travers era il nome del padre). Creò il personaggio di Mary Poppins nel 1934, quando uscì il primo libro.

L’adattamento in film che ne fece Walt Disney nel 1964 la deluse molto. Nel film il carattere di Mary Poppins risulta parecchio addolcito rispetto alla bisbetica, collerica e oltremodo vanitosa Mary dei libri, ma soprattutto non le piacquero le parti a cartoni animati, ma a sua richiesta Disney si rifiutò di eliminarle.

In seguito a questa delusione fu sempre molto prudente nel concedere ad altri, specialmente se americani o provenienti dal mondo del cinema, l’utilizzo del suo personaggio.

In tutto i libri di Mary Poppins sono otto: Mary Poppins (1934), Mary Poppins ritorna (1935), Mary Poppins apre la porta (1943), Mary Poppins nel parco (1952), Mary Poppins dalla A alla Z (1962), Mary Poppins in cucina (1975), Mary Poppins nel Viale dei Ciliegi (1982), Mary Poppins e i vicini di casa (1988).

Mary Poppins (1934)

Mary Poppins ritorna (Mary Poppins Comes Back, 1935)

Viaggio per mare viaggio per terra (I Go By Sea, I Go By Land, 1941)

Aunt Sass (1941)

Ah Wong (1943)

Johnny Delaney (1944)

Mary Poppins apre la porta (Mary Poppins Opens the Door, 1943)

Mary Poppins nel parco (Mary Poppins in the Park, 1952)

Gingerbread Shop (1952)

Mr. Wigg’s Birthday Party (1952)

The Magic Compass (1953)

Mary Poppins dalla A alla Z (Mary Poppins From A to Z, 1962)

La volpe alla mangiatoia (The Fox at the Manger, 1963)

Friend Monkey (1972)

Mary Poppins in cucina (Mary Poppins in the Kitchen, 1975)

Two Pairs of Shoes (1980)

Mary Poppins in via dei Ciliegi (Mary Poppins in Cherry Tree Lane, 1982)

Mary Poppins e i vicini di casa (Mary Poppins and the House Next Door, 1988)