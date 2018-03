Riconoscimenti per il film Mary Poppins

1965 – Premio Oscar Miglior attrice protagonista a Julie Andrews Miglior montaggio a Cotton Warburton Migliori effetti speciali a Peter Ellenshaw, Hamilton Luske e Eustace Lycett Miglior colonna sonora a Richard M. Sherman e Robert B. Sherman Miglior canzone ( Chim Chim Cher-ee ) a Richard M. Sherman e Robert B. Sherman Nomination Miglior film a Walt Disney e Bill Walsh Nomination Migliore regia a Robert Stevenson Nomination Migliore sceneggiatura non originale a Bill Walsh e Don DaGradi Nomination Migliore fotografia a Edward Colman Nomination Migliore scenografia a Carroll Clark, William H. Tuntke, Emile Kuri e Hal Gausman Nomination Migliori costumi a Tony Walton Nomination Miglior sonoro a Robert O. Cook Nomination Miglior colonna sonora adattata a Irwin Costal

1965 – Golden Globe Miglior attrice in un film commedia o musicale a Julie Andrews Nomination Miglior film commedia o musicale Nomination Miglior attore in un film commedia o musicale a Dick Van Dyke Nomination Miglior colonna sonora a Richard M. Sherman e Robert B. Sherman

1965 – Premio BAFTA Miglior attrice debuttante a Julie Andrews



1965 – Grammy Award Miglior colonna sonora a Richard M. Sherman e Robert B. Sherman Miglior registro per bambini

1964 – New York Film Critics Circle Award Nomination Miglior attrice protagonista a Julie Andrews

1965 – Eddie Award Miglior montaggio a Cotton Warburton

1965 – DGA Award Nomination Miglior regia a Robert Stevenson

1965 – Laurel Award Miglior film Miglior performance da non protagonista a Glynis Johns Miglior performance musicale femminile a Julie Andrews Miglior canzone ( Chim Chim Cher-ee ) a Richard M. Sherman e Robert B. Sherman Nomination Miglior performance musicale maschile a Dick Van Dyke

1965 – WGA Award Miglior sceneggiatura a Bill Walsh e Don DaGradi

1966 – Blue Ribbon Award Miglior film straniero a Robert Stevenson

1964 – Boxoffice Magazine Awards Miglior film del mese di Novembre per tutta la famiglia a Robert Stevenson

2013 – Online Film & Television Association Miglior film