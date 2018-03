Saving Mr. Banks è un film del 2013 diretto da John Lee Hancock, con protagonisti Emma Thompson nei panni di Pamela L. Travers e Tom Hanks nei panni di Walt Disney.

La pellicola, pur prendendosi diverse libertà circa la verità degli eventi, si ispira alla storia vera di come Walt Disney ottenne i diritti del romanzo Mary Poppins della scrittrice australiana Pamela Lyndon Travers, dopo venti anni di continue e pressanti richieste.

Nel 1961 la scrittrice Pamela Lyndon Travers viaggia da Londra a Hollywood per incontrare Walt Disney e discutere del desiderio di realizzare una trasposizione cinematografica di Mary Poppins, best seller pubblicato dalla Travers nel 1934. Disney si ritrova di fronte ad una sessantenne che, con le idee ben chiare sugli intenti commerciali del progetto, non è disposta ad accettare alcun tipo di compromesso.

Durante il suo soggiorno in California la Travers comincia a riflettere sull’infanzia trascorsa in Australia a inizio secolo quando le difficoltà vissute dalla sua famiglia, l’affetto del padre Goff e la solarità della zia Ellie hanno posto le basi per l’ispirazione dei personaggi di mister Banks e Mary Poppins, i due protagonisti del romanzo. Pur riluttante a concedere i diritti a Disney, P. L. capisce presto che il produttore ha i suoi buoni motivi per volere realizzare quello che diverrà uno dei più noti film della storia del cinema.



Interpreti e personaggi

Tom Hanks: Walt Disney

Emma Thompson: P. L. Travers

Annie Rose Buckley: P. L. Travers da bambina

Colin Farrell: Travers Robert Goff

Ruth Wilson: Margaret Goff

Paul Giamatti: Ralph

Rachel Griffiths: zia Ellie

Bradley Whitford: Don DaGradi

Jason Schwartzman: Richard M. Sherman

B.J. Novak: Robert B. Sherman

Kathy Baker: Tommie

Melanie Paxson: Dolly

Ronan Vibert: Diarmuid Russell

Andy McPhee: Mr. Belhatchett