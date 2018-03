Pitaya o Frutto del Drago

I frutti tropicali sono ormai diventati un “must” per la nostra tavola e non a caso. Oggi la nuova scienza della nutrizione è legata a doppio filo alla costruzione di un organismo sano e praticamente è il laboratorio alimentare di un fitness naturale e biologico.

In questa nuova cornice di cultura alimentare e nutrizionistica, la Pitaya rossa a polpa bianca è un frutto di gran classe e potete trovarlo su Fruttaweb, senza neanche dovervi scomodare da casa, perché lo consegniamo direttamente noi, a casa vostra. Il servizio online del nostro e-commerce è perfettamente integrato con una premura e un servizio offline a misura del nostro cliente.

Con la Pitaya rossa a polpa bianca abbiamo in casa di fatto una farmacia naturale e biologica, con in più la possibilità di mangiare un frutto, buono e dolce quanto il fantastico fico d’India. Non solo.

La Pitaya è, tra i frutti provenienti dal Sud America, uno degli ultimi arrivati e ancora non è particolarmente conosciuto in Italia. Fruttaweb però è in grado di offrire questo importante frutto, ricco di proprietà benefiche, ai suoi clienti, consegnandolo perfino a domicilio.

La Pitaya rossa a polpa bianca è frutta, ovviamente, dunque composta da una percentuale che va dall’80 al 90% di acqua, ma altre percentuali sono importanti: lo 0,3% di proteine, lo 0,4% di grassi, lo 0,6% di fibre alimentari.

Apporto vitaminico importante dato dalla vitamina A, dalla vitamina C e dalla vitamina E, che troviamo contenuta nei semi.

L’apporto calorico favorisce il dimagrimento, perché il frutto non presenta molte calorie: 36 per 100 grammi.

Altre proprietà antiossidanti, tra i minerali, presenza di potassio, importantissimo per una dieta equilibrata, soprattutto in termini di risorse energetiche; accanto al potassio, c’è il ferro, combinazione perfetta per avere un apporto energetico al top; ci sono anche il sodio, il fosforo e il calcio. C’è praticamente tutto quello che serve per stare bene ed essere mentalmente lucidi, vitali e anche produttivi.

Quindi, un frutto perfetto per chi fa attività fisica, sport e lavora con la mente usando la creatività.

Non basta. La Pitaya rossa a polpa bianca è benefica per la digestione ed è un lassativo naturale. Aiuta a contrastare la stitichezza, sempre più diffusa oggigiorno, a causa di molte cattive abitudini alimentari e troppa vita sedentaria.

Contenendo vitamina C e antiossidanti, ovviamente questo frutto abbonda proprietà atte a rafforzare il sistema immunitario, combattendo i radicali liberi, le bombe che producono malattie anche gravi, come sappiamo.

Va da sé poi che, con questa struttura organolettica, il frutto aiuti a combattere il colesterolo in eccesso, quindi aiuta il cuore a pompare meglio e, come conseguenza derivata, aiuta anche a contrastare il diabete.

Ma, a quanto pare, la Pitaya è un frutto con vaste ambizioni e dunque aiuta anche chi ha l’artrite, inizia a perdere i capelli ed ha problemi di acne e brufoli.

A questo punto, dopo aver illustrato tutti questi benefici, non acquistare online su Fruttaweb la Pitaya rossa a polpa bianca equivale veramente a farsi del male.