Ostriche Fauchon

Un’ostrica preziosa… un vero capolavoro per pochi…

Una tipologia di ostrica di elevata qualità selezionata per conto dell’Epicerie Fauchon, la più famosa épicerie di Parigi. Presentate in un’elegante ed originale confezione dalla forma di lingotto, sono ottime anche come regalo per appassionati e intenditori.

E’ un’ostrica che deve il suo sapore particolare ed unico alla cura minuziosa nella scelta delle Claires, i bacini usati per l’affinamento, spesso vecchie saline dismesse con terreno molto argilloso , dove le ostriche destinate all’Epicerie Fouchon soggiorneranno per ben 10 mesi in quantità limitate (due ostriche per metro quadrato), ed e’ qui che formeranno il loro “carattere” acquisendo quel gusto particolarissimo che le contraddistingue.

La produzione di queste ostriche, in funzione alla loro bassa densità per metro quadrato, è in quantità limitata, e quindi beneficia di un nutrimento maggiore rispetto a qualsiasi altra Ostrica concava, ne deriva così un prodotto con carne abbondante e di un colore perlato e lucido.

Sapore: gusto deciso e persistente con una nota di argilla e retrogusto dolciastro

Origine: Francia – Charente Maritime – Marennes-Oléron- La Tramblade