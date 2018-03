Ostriche d’allevamento italiano

Una qualità di ostrica allevata in Italia. Un vero capolavoro del gusto.

La polpa dell’ostrica contiene una bassa composizione di grassi insaturi ma allo stesso tempo una gran quantità proteica che garantisce un favorevole apporto nutrizionale all’organismo. Contiene sali minerari, quali zinco, calcio ma principalmente ferro, e vitamine, in primo luogo quelle del gruppo B. Data la sua composizione di calcio, sono stati creati integratori nutrizionali, per lo più in America, al cui interno è stato inserito il calco estratto dalle ostriche.

In media, la porzione è di 6-8 ostriche a testa, ed ognuna contiene circa 5 kcal.

Essendo priva di glutine è consigliata nella dieta di individui affetti da celiachia, ma è sempre bene fare attenzione che quelle acquistate siano fresche oppure se congelate controllare che non ci siano ingredienti miscelati.

Vengono raccolte e servite tutto l’anno,principalmente da ottobre ad aprile. Quelle maggiormente pregiate hanno una forma allungata ed ad esse è associato un sapore deciso ma squisito. Quelle strette e lunghe, dalla forma concava, non sono così pregiate, infatti anche il loro prezzo è decisamente più basso.