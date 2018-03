ENZO AVITABILE incontra il pubblico a SALERNO il 13 marzo

Dopo il successo di Milano, Napoli e Roma, dov’è stato accolto con grande entusiasmo – l’instore tour di Enzo Avitabile non si ferma e arriva a Salerno: martedì 13 marzo l’artista incontrerà il pubblico a La Feltrinelli di C.so Vittorio Emanuele 230, alle ore 18. Modera l’incontro la giornalista Anna Bisogno.

Per l’occasione, il cantautore presenterà “PELLE DIFFERENTE”, il primo “best of” della sua carriera (uscito per Sony Music): uno speciale cofanetto composto da 2 cd antologici con due inediti tra cui “Il coraggio di ogni giorno”, presentato a Sanremo con Peppe Servillo. La produzione è di Andrea Aragosa.

“PELLE DIFFERENTE” è una guida nell’universo musicale di Avitabile, che premia la canzone cantautorale ed esprime la capacità di muoversi tra i suoni del mondo, conservando una propria autenticità e sposandola con i ritmi e gli stimoli provenienti dagli altri popoli. Questa l’essenza della sua musica: partire da forme codificate, per ritrovarsi in un nuovo linguaggio, che sfugge a qualsiasi definizione.

Il “best of” è un excursus sugli incontri artistici, sulle collaborazioni, sugli assemblaggi musicali sperimentati in tanti anni di carriera. Tutto s’intreccia e si confonde: generi, strumenti, musicisti.

La tracklist parte, inevitabilmente, con il brano “sanremese” Il coraggio di ogni giorno (Enzo Avitabile con Peppe Servillo) e continua con Respirando navigando; Abball’ cu me (feat. Khaled); Salvamm’ o munno (feat. Manu Dibango); Ànola trànola; Don Salvatò; Malincunìa; Tutt’ egual song’ ‘e criature (feat. Eliades Ochoa); Canta Palestina (feat. Amal Murkus); Nuie e ll’ acqua (feat. Idir); Mane e mane (feat. Daby Touré); Soul express (feat. Toumani Diabaté & Mauro Pagani); No è no (feat. Franco Battiato); Gerardo nuvola ‘e povere (feat. Francesco Guccini); E ‘a maronn’ accumparett’ in Africa (feat. David Crosby).

Il CD 2 contiene: Fratello Soul; Dolce Sweet “M”; Charlie; When I Believe; Gospel mio; Napoli Dance; S.O.S. Brothers; Black Out; Alta tensione; Stella dissidente; Dies irae; Leave Me or Love Me; Solo.

Vincitore di due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d’argento, un Globo d’oro e un Ciak d’oro, Enzo Avitabile ha collaborato, tra gli altri, con James Brown, Tina Turner, Maceo Parker, Marcus Miller, Richie Havens, Randy Crawford, Afrika Bambaataa, Pino Daniele, Mory Kante, Manu Dibango, Khaled, Franco Battiato, Francesco Guccini, David Crosby, Bob Geldof, Francesco De Gregori, Renato Zero, Giorgia, Mannarino, Caparezza, Paolo Fresu, Goran Bregovic.

Dal 1982 ad oggi ha inciso 17 album, macinato centinaia di concerti, scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e sinfoniche e si prepara all’esordio al San Carlo.

Enzo Avitabile @La Feltrinelli

Martedì 13 marzo, ore 18.00 – Salerno, C.so Vittorio Emanuele 230

