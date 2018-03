Premio Giovanni Pascoli per la musica: continuano le adesioni

By

Nasce nella terra di Romagna, a San Mauro Pascoli, la prima edizione del “Premio Pascoli per la musica – Poesia d’autore in musica” dedicato a Giovanni Pascoli. Il Premio intende valorizzare la nuova e significativa scena di cantautori e cantautrici presenti in Italia e tenere viva la memoria di Giovanni Pascoli tra i giovani autori di testi e musiche della nuova canzone italiana.

Il Premio si rivolge a cantautori e cantautrici dai 18 ai 40 anni. Occorre inviare una propria canzone inedita. La scadenza è fissata al 30 aprile, l’iscrizione è gratuita.

I cantautori selezionati dovranno poi realizzare un brano su poesie o su tematiche pascoliane che poi eseguiranno per la prima volta dal vivo a San Mauro Pascoli nella serata finale, prevista tra il 20 luglio e il 10 agosto, insieme al proprio brano inedito.

L’evento si terrà all’interno della rassegna Il Giardino della Poesia a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Oltre alla finale del concorso, la serata vedrà la presenza di un grande artista del panorama musicale italiano, cui sarà assegnato un Premio alla Carriera dedicato a Giovanni Pascoli.

L’iniziativa nasce da una idea del Mei, coordinata da Giordano Sangiorgi, in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli e l’associazione culturale Sammauroindustria.

Il bando di concorso è disponibile all’indirizzo:

http://meiweb.it/2018/03/07/proseguono-le-iscrizioni-per-il-premio-giovanni-pascoli-per-la-musica-gia-oltre-50-gli-iscritti-ad-oggi-scade-il-30-aprile/

Per tutte le informazioni per la partecipazione al bando si può telefonare allo 0546.646012 (Casa della Musica – Cinzia Magnani) o scrivere a mei@materialimusicali.it con oggetto ‘Premio Pascoli per la Musica’.