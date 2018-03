Lucrezia Lante della Rovere al Teatro di Cagli – 24 marzo 2018

Sabato 23 marzo 2018 al Comunale di Cagli Lucrezia Lante Della Rovere porta in scena “Io sono Misia” di Vittorio Cielo con la regia di Francesco Zecca.

Chi era Misia Sert? Il suo nome per intero era Marie Sophie Olga Zenaïde Godebska, nata a San Pietroburgo nel 1872 da una famiglia di origine polacca, si trasferì giovanissima a Parigi. Fu pianista di talento e modella, allieva di Faurè ed apprezzata da Lizst. Si sposò tre volte: con Thadée Natanson, il fondatore della Revue Blanche, con il magnate della stampa Edwars ed infine con il pittore spagnolo José-Maria Sert.

Il suo salotto parigino era frequentato da grandi artisti del primo ‘900 quali Picasso, Mallarmé, Ravel, Debussy e molti altri. Fu Misia Sert a scoprire il talento di Cocò Chanel, futura regina di stile. Fu ritratta da Renoir e da Toulouse Lautrec, ispirò Jean Cocteau per il personaggio della principessa nel romanzo “Thomas l’imposteur” e ritroviamo Misia nella Recherche di Marcel Proust in due personaggi: la principessa Yourbeletjef e Madame Verdurin.

Nello spettacolo, che ha debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 2015 e arriva con grande successo alla terza stagione, Lante della Rovere presenta una donna straordinaria che ha dato un contributo fondamentale alla cultura del ‘900 e svela al pubblico l’incredibile storia e l’affascinante personalità. Una donna speciale, da conoscere sia nel suo ruolo pubblico che nei suoi momenti più personali.

Una scelta coraggiosa di Lucrezia Lante della Rovere che sceglie di portare in scena questo ritratto femminile con un monologo, ispirandosi liberamente alle memorie di Misia (pubblicate in Italia da Adelphi), e ai ricordi dei grandi artisti e uomini di cultura che la frequentarono. Una prova attoriale di grande intensità nella quale si narra una personalità complessa e tormentata.

