«Il Volo dell’albatros». Al l’AvaNposto Numero Zero uno spettacolo sul Femminicidio

Una commedia drammatica, in prosa e musica di Angela Villa. Regia, Vincenza Mangano. Produzione, Carmen Piccolo. Progetto dell’Associazione Teatrale Alma Talia. Con: Carmen Piccolo, Noemi Giangrande, Noemi Gambicchia e Alessandro Onorati. Musiche originali di Rodolfo Maltese e Alessandro Papotto.

Sabato 24 marzo 2018, ore 21.00

Domenica 25 marzo, ore 19.00

AvaNposto Numero Zero

Napoli, Via Sedile di Porto 55 (Corso Umberto-Via Mezzocannone)

Torna l’attualità all’AvaNposto Numero Zero con «Il volo dell’albatros», commedia drammatica in prosa e musica, scritta da Angela Villa e dedicata allo scottante tema del Femminicidio, in cartellone sabato 24 (ore 21.00) e domenica 25 marzo (ore 19.00). Uno spettacolo prodotto dall’attrice Carmen Piccolo che si esibisce sul palco con Noemi Giangrande, Noemi Gambicchia e Alessandro Onorati. Le musiche originali sono di Rodolfo Maltese e Alessandro Papotto. Il progetto è promosso dall’Associazione Teatrale Alma Talia. È la storia di due sorelle che vivono un’intima vita familiare segnata dalla malattia di una di loro e dalla morte, in seguito a maltrattamenti domestici, della figlia dell’altra. Le unisce l’affetto per la giovane nipote, in procinto di sposare un uomo conosciuto da poco, restio a entrare in una famiglia unita e affiatata, pronto a lasciare l’Italia per seguire la propria attività imprenditoriale costringendo la ragazza, che inizia a mostrare i primi segni di violenza fisica, a lasciare il lavoro e il suo mondo per seguirlo, ma questa volta la determinazione delle zie sarà diversa. Un testo premiato in diversi concorsi per la capacità di raccontare con il linguaggio teatrale, più empatico di quello giornalistico, una storia che potrebbe verificarsi alla porta accanto, con una trama commovente e coinvolgente; una narrazione diretta che non propone soluzioni, ma affida al pubblico la conclusione, richiamando tutti alla responsabilità collettiva verso il problema degli abusi sulle donne, tema sul quale si registrano ogni giorno nuovi casi. Una battaglia di civiltà, un lavoro di formazione civica e psicologica cui tutti siamo chiamati a cominciare dal mondo della cultura al quale è affidato il compito di mettere sotto i riflettori, storie che facciano riflettere su un diverso modo di instaurare i rapporti sentimentali, proponendole alle istituzioni, in primo luogo alla Scuola.

Contributo associativo 12€. Ingresso riservato ai soci.

Botteghino: 366-1149276, botteghino@avanpostonumerozero.it