Presso SPAZIOKAPPA32 (via Kramer 32, Milano) la mostra “CORRERE IL TEMPO”, opere digitali di Vito Catalano che vedrà esposti i lavori dell’artista siciliano.

La galleria SPAZIOKAPPA32, aperta al pubblico nel febbraio 2018, si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere l’Arte e i valori estetico-culturali che la caratterizzano al di fuori dei classici ambienti di nicchia, attraverso mostre che risultino per il visitatore nel contempo stimolanti e gratuite. Numerosi i nomi del panorama artistico nazionale e internazionale che hanno già esposto qui le proprie creazioni, ricevendo sempre il plauso di pubblico e critica e facendo diventare la galleria un luogo conosciuto della città meneghina.

In “CORRERE IL TEMPO”, Catalano propone paesaggi architettonici virtuali dalle tinte futuristiche e quasi post-apocalittiche. L’influenza decostruttivista che emerge nelle sue opere, viene elaborata dall’artista in geometrie dal tratto deciso, con particolari cromatici vividissimi. La prevalenza dei toni scuri e le atmosfere nebulose in cui si stagliano queste architetture evocano paesaggi astronomici allucinati nonché fotogrammi del cinema espressionista e fantascientifico post-Metropolis e Lang.

I lavori digitali di Catalano si presentano, nel complesso, come una fusione delle arti di disegno, pittura e scultura, modellate sugli archetipi scultorei dell’artista e sulle sue caratteristiche forme di costruzione arcaiche dal piglio visionario, in cui passato e futuro si uniscono, dunque, in una dimensione senza tempo.