25 anni di successi per JRE Italia. Oltre 80 chef si danno appuntamento nella capitale per parlare di presente e futuro

25 anni di talento, amore per la cucina e desiderio di condividere esperienze e valori: JRE Italia, che raccoglie i più giovani e rappresentativi chef del nostro paese, festeggia a Roma i suoi primi 5 lustri.

Nata in Francia nella metà degli anni Settanta, JRE è una realtà fondata sulla ricerca, sull’eccellenza e sullo scambio continuo quale fonte di crescita. Sono oggi più di 350 i ristoranti affiliati, distribuiti in 15 paesi differenti, rappresentanti di altrettante esperienze e interpretazioni culinarie: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

La compagine italiana, attualmente composta da 83 chef, è guidata dallo chef Luca Marchini, titolare del Ristorante L’Erba del Re di Modena.

L’occasione di celebrare questo importante compleanno la offrirà il XXV Congresso Nazionale che, i prossimi 22 e 23 aprile, vedrà riuniti oltre 80 chef presso L’Hotel Sheraton Golf di Roma.

Qui verranno condivisi gli ambiziosi progetti futuri e sarà fatto il punto sui successi conseguiti nel corso dell’ultimo anno. Nell’occasione saranno presentati gli attesissimi “nuovi ingressi” 2018.

Oltre al presidente JRE Italia Luca Marchini, saranno presenti il presidente JRE Europa Ernesto Iaccarino e tutti i Past President, a testimonianza dell’estrema coesione dell’associazione e degli chef che ne fanno parte, ma anche dimostrazione pratica di quello che si può definire “lo spirito JRE”.

Un’esclusiva cena di gala organizzata con attori di eccezione concluderà come tradizione i lavori: saranno infatti invitati a cucinare i presidenti JRE dei vari paesi europei, che proporranno piatti simbolo della loro cucina o pietanze ideate appositamente per il particolare evento, serviti in una sequenza inedita e irripetibile.

A proposito di JRE

JRE è l’associazione internazionale di giovani ristoratori che desiderano condividere il loro talento e passione per il cibo con persone con interessi affini. In Europa i ristoranti JRE associati sono 350 con 160 hotel, presenti in 15 paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda,

Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito.

Gli chef JRE Italia sono 83 e combinano un talento per la gastronomia della più alta qualità con la passione per la cucina europea e per prodotti e tradizioni locali.

La loro esperienza in cucina, insieme alla straordinaria atmosfera dei ristoranti, offre un appuntamento davvero incredibile e irrinunciabile.