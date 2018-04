CONVIVIO: torna a Milano dal 6 al 9 giugno

Il 6 giugno torna a Milano la quattordicesima edizione di Convivio, la più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS).



4 giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’AIDS. È grazie anche a manifestazioni come Convivio che il virus HIV fa meno paura, ma resta alto l’allarme: ANLAIDS Sezione Lombarda, da oltre 30 anni è attiva sul territorio e sostiene ricerca e prevenzione, assistenza socio-sanitaria, tenendo viva l’allerta sul problema della diffusione di un virus che ancora oggi conta circa 4000 nuove infezioni all’anno e interessa tutti gli strati sociali e tutte le età.



Tante le novità per la quattordicesima edizione di Convivio che, come ogni due anni, riceve l’appoggio delle griffe più prestigiose: accanto ai grandi nomi degli stilisti di fama internazionale, anche quest’anno saranno moltissime le aziende di design, accessori, gioielli, profumi e cosmesi, calzature, viaggi e turismo, enogastronomia di alta gamma, editoria e video che aderiscono all’iniziativa donando i loro prodotti che, durante la manifestazione, saranno venduti al 50% del prezzo.



L’evento si trasferisce negli spazi di The Mall Big Spaces, per essere più vicino al cuore della città e al vivace quartiere di Porta Nuova durante tutto il periodo della kermesse. Il progetto di allestimento, firmato da Massimiliano Locatelli/CLS, prevede la costruzione di una struttura – “Convivio & more” – pensata per far convivere gli spazi dello shopping con aree dedicate ad accogliere non solo l’immancabile Charity Gala Dinner, previsto per il 5 giugno, ma anche un palinsesto di eventi nei giorni successivi.



La campagna Convivio 2018, curata anche quest’anno dall’agenzia EGO of White, Red & Green, con la direzione creativa di Paola Manfrin (copy Riccardo Ciunci, artdirector Margherita Baudà) e Vogue Italia, nasce come progetto a forte vocazione digitale con un concept legato ai giovani e alla prevenzione. “Nel 2016 l’obiettivo di comunicazione di Convivio era riportare l’attenzione sul problema dell’AIDS, perché tutti sembravano essersene dimenticati e i dati lo dimostravano”, racconta Paola Manfrin. “Oggi, dopo 2 anni, Convivio continua a parlare di AIDS con un linguaggio diverso, focalizzando l’attenzione su come ogni acquisto diventi un vero strumento di prevenzione. Il claim del 2018 sarà “CONVIVIO: L’ANTIVIRUS – Lo Shopping che previene l’AIDS”. Quest’anno dunque lo shopping di Convivio sarà l’ANTIVIRUS che si insinuerà attraverso diversi canali di comunicazione – web, stampa, gadget – curando tutti con la solidarietà e la generosità”. La campagna, illustrata da foto di Steven Meisel, sarà veicolata anche su tutti i social media dalla @Grumblecreative con contenuti video prodotti da Federico Morgantini, producer di @CATTURAproduction, con la direzione creativa di Alessia Glaviano, Senior Photo Editor di Vogue Italia e il team di Grumble Creative, agenzia di strategie digitali che annovera tra i suoi fondatori Eleonora Carisi, Paolo Stella e Ivano Marino. I contenuti che vedono coinvolti youtuber e influencer saranno gestiti poi per la diffusione sui social. Sarà Think|Cattleya, la casa di produzione pubblicitaria del gruppo Cattleya, a fornire filtri interattivi di Facebook per le animazioni della campagna.



In questa XIV edizione il sito web Convivio si trasforma in una piattaforma interattiva dove sarà possibile fare shopping anche attraverso la vendita online, aprendo la vendita a tutto il mondo. Nella piattaforma e-commerce si potranno acquistare “articoli speciali”, una selezione di prodotti unici (fashion/food/vintage/design/fun) non presenti nella mostra mercato, che saranno disponibili solo sul sito.



Convivio da sempre sostiene la ricerca anche con la tradizionale Cena di Gala inaugurale che precede l’apertura della mostra: le maison e le aziende che acquistano un tavolo avranno carta bianca per l’allestimento tematico dedicato quest’anno alla fantascienza: un tema da interpretare liberamente spaziando dal cinema alla letteratura di genere, dalle nuove tecnologie alla realtà virtuale, dai robot ai cartoni animati.



Molto più di un semplice evento di beneficenza, Convivio rappresenta un lungo cammino di solidarietà che nasce nel 1992 da un’idea di Gianni Versace, insieme a Gianfranco Ferrè, Giorgio Armani e Valentino, sempre sostenuto da Franca Sozzani e oggi da Emanuele Farneti con Vogue Italia.



Convivio non è solo “shopping a fin di bene”, ma un’occasione per agire. Realizzato con il fondamentale contributo di tanti volontari, entusiasti e motivati, la manifestazione vive grazie agli sponsor, ai testimonial, all’interesse dei media, alle istituzioni e ai numerosissimi visitatori, oltre 65.000 nell’ultima edizione.



Convivio è l’evento più importante che permette di sostenere le attività di ANLAIDS a favore della ricerca sull’Aids e al sostegno delle persone sieropositive e delle loro famiglie. L’impegno di ANLAIDS spazia dal sostegno alla ricerca presso i tre poli universitari di Milano, all’assistenza psicologica, sociale e di supporto finalizzata a rinforzare la stima e l’autonomia delle persone che vivono con l’infezione da HIV senza tralasciare l’importante messaggio di prevenzione ai giovani attraverso il progetto scuola e lo scambio di buone prassi con i paesi della Comunità Europea.



Info



Dal 6 al 9 giugno 2018

THE MALL BIG SPACES

Piazza Lina Bo Bardi 1 (metro: Repubblica / Garibaldi)

Ingresso libero dalle 10.00 alle 22.00



