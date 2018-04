Sulle montagne piemontesi, in un posto ai confini del mondo, lontano dalle logiche e dalle regole imposte dalla società moderna, Padre Sergio, monaco benedettino, ha trovato un altro modo di vivere la vita. Insieme a lui, Gianmaria, un piccolo uomo dal fare buono, da anni lo assiste nelle sue necessità. Di ritorno dal paese più vicino per fare provviste, a 4 ore di cammino fra i monti, Gianmaria si presenta con due persone mai viste prima. Sono due ragazzi stremati dalla fatica per il lungo sentiero. Non stanno però cercando il vecchio monaco. Da tempo infatti, un uomo, in gran segreto, si sta nascondendo da Padre Sergio. Costretto alla fuga dal mondo civile per le sue idee poco convenzionali, dovrà scegliere se fuggire ancora o aiutare questi due giovani il cui futuro è appeso fra la vita e la morte.

Titolo originale: La terra buona

Durata: 110′

Regia: Emanuele Caruso

Cast: Fabrizio Ferracane, Lorenzo Pedrotti, Viola Sartoretto, Cristian Di Sante, Giulio Brogi, Orfeo Orlando, Mattia Sbragia, Sergio Albelli, Paolo Manassero, Mario Diodati, Stefano Eirale

Produzione: Obiettivo Cinema

Distribuzione: Obiettivo Cinema