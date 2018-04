La situazione in cui vengono a trovarsi Orazio e Anna è di stretta attualità: la coppia può cominciare a costruire una famiglia soltanto in un’età in cui concepire un figlio comincia a risultare problematico. Per inseguire questo sogno, i protagonisti si troveranno, come accade nella vita di tutti i giorni, a seguire strade diverse, a volte anche poco ortodosse, sino a ricorrere a metodi “alternativi” collegati a credenze popolari e superstizioni. Moglie e marito si imbatteranno in personaggi molto particolari, dal commissario implacabile alla stalker paziente dell’amico psicanalista. Quando Anna decide di rivolgersi ad un sedicente professionista del settore, nonostante il secco rifiuto di Orazio, il destino riserva ad entrambi la sorpresa per un gustoso finale.

Titolo originale: Un figlio a tutti i costi

Durata: 90′

Regia: Fabio Gravina

Cast: Fabio Gravina, Roberta Garzia, Maurizio Mattioli, Stefano Masciarelli, Ivano Marescotti, Paola Riolo, Gianni Ciardo, Angelo Di Gennaro, Emanuela Tittocchia, Beppe Convertini

Produzione: Arturo and Mario Productions

Distribuzione: Easy Cinema