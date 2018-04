È arrivato il Broncio

Per un ragazzino riservato come Terry, trascorrere le vacanze estive nello straordinario parco divertimenti della nonna Mary, era un’esperienza incredibile. Ora che però la nonna non c’è più, il parco rischia di chiudere. Ma tutto cambia quando, grazie a una magia, Terry raggiunge un vero regno incantato, molto lontano però da quello descritto nei racconti della nonna. Broncio, un mago brontolone, ha infatti lanciato un sortilegio nel paese rendendo tutti tristi e sconsolati. Riuscirà Terry a risolvere la situazione e tornare a casa? Per farlo, dovrà attraversare il Regno alla ricerca di una formula magica che possa ridare a tutti la felicità, aiutare una principessa e sconfiggere strane creature fantastiche.

Titolo originale: Here Comes the Grump

Durata: 90′

Regia: Andrés Couturier

Cast: Lily Collins

Cast (voci originali): Toby Kebbell, Ian McShane

Produzione: Anima Estudios, Prime Focus World

Distribuzione: M2 Pictures