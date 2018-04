Rudolf alla ricerca della felicità

Il nostro eroe è un piccolo gatto domestico di nome Rudolf che vive con la sua amata padrona nella cittadina di Gifu. Il gatto, non è mai andato oltre il suo cortile, ma improvvisamente si allontana da casa e si ritrova catapultato in un camion che lo porterà a Tokyo, a più di 400 km da casa. Al suo risveglio, impaurito e spaesato, incontra un temuto gattone di strada, noto come Tigre, e inizia, con il suo aiuto, una nuova vita, piena di sfide ed eccitanti avventure. Il grande gatto diventa come un fratello maggiore per lui; gli insegna a relazionarsi con gli umani e lo educa alla sopravvivenza nella grande città. Incapace di tornare a casa, Rudolf, fa amicizia con gli altri animali che popolano il quartiere: lo stravagante Bucci, la sensuale Miscia e il cattivissimo Devil. Grazie a loro, il piccolo gattino, prende fiducia in se stesso e, con coraggio e tenacia, si mette alla ricerca di una soluzione per poter riabbracciare la sua amata padroncina. Tigre possiede un’abilità cruciale e insolita che aiuterà Rudolf a ritrovare la strada di casa: la capacità di leggere e scrivere il linguaggio degli umani. Basata sul romanzo per bambini più venduto in Giappone, “Rudolf to Ippaiattena”, questa emozionante storia di incontro e separazione ha come tema centrale una grande lezione educativa: la lettura espande l’immaginazione e apre la mente! Proprio quello che succede al gattino Rudolf, che imparando a leggere e scrivere capisce se stesso, ritrova la via di casa e diventa finalmente grande.

Titolo originale: Rudorufu to ippai attena

Durata: 89′

Regia: Mikinori Sakakibara, Kunihiko Yuyama

Sito ufficiale: www.rudolf-ippaiattena.com

Cast (voci originali): Mao Inoue, Ryôhei Suzuki, Akio Ôtsuka, Arata Furuta, Nana Mizuki, Norito Yashima

Produzione: Bandai, Chukyo TV Broadcasting Company, D.N. Dream Partners, Dentsu

Distribuzione: Mediterranea