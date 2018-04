Profumo di Kenya all’outlet di Castel Romano

Il Kenya si ripresenta in Italia dal 12 al 15 Aprile, con quattro giornate dedicate alla scoperta di questa terra, da molti considerata la quintessenza dell’Africa, presso l’outlet di Castel Romano. All’interno di una tenda, che porterà gli ospiti nell’atmosfera di un elegante safari lodge, sarà possibile incontrare l’ente del turismo kenyano per ricevere tutte le informazioni sulla destinazione. Sarà inoltre allestita una selfie station dove potersi scattare una foto ricordo con il logo del Kenya: un primo assaggio dei tanti momenti che verranno immortalati durante la vacanza.

Il Kenya è una delle mete più adatte per chi vuole vivere un’esperienza indimenticabile a stretto contatto con una natura ancora incontaminata. Spazi sconfinati in cui è possibile vedere gli animali della savana vivere liberi e ammirandoli da vicino in una delle tante attività ed escursioni che è possibile svolgere, tra cui il safari, fin da sempre una delle maggiori attrattive turistiche.

Con un’incredibile varietà di paesaggi, di culture e tradizioni, il Kenya offre infinite opportunità per i suoi visitatori: in un solo viaggio in Kenya, si possono visitare foreste tropicali, spiagge bellissime, deserti, parchi nazionali o dedicarsi ad attività più avventurose come scalare montagne ed esplorare la savana. .

In queste quattro giornate il Kenya apre le sue porte ai visitatori dell’outlet di Castel Romano che, durante il loro shopping, potranno fare una sosta al lodge allestito nell’area dedicata all’evento e conoscere da vicino le meraviglie che una vacanza in Kenya può regalare. Durante l’evento verranno distribuite le offerte promozionali di alcuni operatori partner: iniziativa che permetterà ai turisti di prenotare una vacanza incredibile usufruendo di tariffe vantaggiose.

Visitare il Kenya significa accedere ad un altro mondo, del quale i visitatori stessi si trovano a diventare parte.