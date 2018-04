Leonardo Carpi, giovane meccanico. Lavora in un autofficina ha voglia di diventare qualcuno importante anche se per il momento non sa ancora quale sia realmente il suo sogno. Sara decide di prendersi una vacanza lontana da tutti, compreso il suo fidanzato. Ha bisogno di staccare con il mondo per prendersi un momento per se. Una vacanza di sano egoismo. Si troverà in un loop temporale che le faranno capire che l’altruismo non è solo il modo per aiutare gli altri, ma di riflesso è l’unico modo per poter essere se stessi. Capirà che per “salvarsi” dovrà salvare l’intera barca. Mattia è il figlio del proprietario dell’hotel. Odia la struttura alberghiera di famiglia e spera di non lavorarci da grande. Ama disegnare i fumetti ma nel frattempo, durante il periodo estivo è costretto a dare una mano a suo padre alla reception. Sofia, figlia di Davide, ama ballare, cantare, è vegana anche se ha 8 anni. Trascorre una vacanza con il suo papà, ignara delle sue truffe, crede che il suo babbo sia solo un ingenuo. Mirko è un bambino curioso e fastidioso che si diverte a dar fastidio alle persone che lavorano. Non ha amici ad eccezione di suo nonno che è morto da pochi mesi…

Titolo originale: 8 minuti

Durata: 90′

Regia: Dado Martino

Cast: Alessandra Silvesti, Fabrizio Savegnago, Nico Alex Scagliola, Matilde Macinai, Fabrizio Mancia, Alessandro Santini, Riccardo Corredi, Nunzio Di Santo, Mirko Bongi, Matilde Fioravanti, Serena Bilancieri, Alberto Maione, Alessandro Ingrà, Mirko Ryva, Giuseppe Carta

Produzione: Cowsheep Production

Distribuzione: A&A Distribuzione