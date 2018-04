Radu, giovane giornalista ambizioso, lavora come praticante in una redazione. Quando si presenta il caso di uno scandalo internazionale che coinvolge due prostitute minorenni, sente che potrebbe essere l’occasione per dimostrare il proprio valore. Viene ingaggiato come intermediario da una televisione francese, in missione in Romania in cerca dei fatti. Radu è deciso a superare ogni ostacolo e a consegnare quella che nel mondo del giornalismo viene definita una “buona storia”. Il compito si rivela però più complicato del previsto. E più Radu si avvicina all’obiettivo, più si rende conto che lui stesso sta traendo vantaggio dalle due giovani donne sfruttando la loro vicenda.

Titolo originale: Fixeur

Durata: 98′

Regia: Adrian Sitaru

Cast: Tudor Aaron Istodor, Mehdi Nebbou, Nicolas Wanczycki, Ionut Andrei Chereches, Sorin Cocis, Diana Spatarescu, Adrian Titieni

Produzione: 4 Proof Film, Petit Film

Distribuzione: Lab 80 Film