Mercoledì 18 aprile ore 21, presso il Circolo dei Lettori di Torino: Lettere a Yves. Il mito Saint Laurent, a 10 anni dalla scomparsa

DA PIERRE BERGÉ, CON AMORE

reading-spettacolo con Pino Ammendola

musiche live Pasquale Laino

con la partecipazione straordinaria di Eva Robin’s

regia Roberto Piana

Yves Saint Laurent è stato uno dei più grandi creatori di moda di tutti i tempi, Pierre Bergé il suo compagno e collaboratore per cinquant’anni.

Le lettere dedicate all’amico scomparso dieci anni fa sono il resoconto di un’assenza sempre presente, perché i ricordi lo accompagnano ovunque: nelle case che hanno abitato, nei giardini di Marrakesh che tanto amavano, anche nei luoghi dove Saint Laurent, sedentario e poco incline ai viaggi, non è mai stato. Bergé non tace la sua fragilità e eccessi, ma gli riconosce un talento e una genialità unici che si sono espressi nella moda, per «creare la quale bisogna essere un artista, anche se la moda non è un’arte».

Con una prosa semplice ma raffinata, Bergé rievoca il primo incontro, l’amore, i successi condivisi, ma anche gli ultimi anni del genio della moda, difficili e trascorsi in solitudine.

€ 7 | Carta Plus € 5

per Lovers Film Festival