Martedì 24 aprile, ore 19 presso il Circolo dei Lettori di Torino: Bruno Ventavoli in

Il salotto di Tuttolibri.

Un tempo, il salotto letterario, era il luogo privato di riunione in cui si ritrovavano intellettuali e personaggi mondani, per conversare intorno ai temi dell’attualità culturale. I salottieri si scambiavano confidenze, sotto la guida e la cura di un anfitrione, e, dalle loro vivaci discussioni, nascevano idee nuove e in controtendenza rispetto alla cultura ufficiale. Che fossero privilegiati salotti rinascimentali, o “sodalitates litterarum” di epoca umanistica, oppure ancora, riunioni di illuministi, l’interesse intellettuale veniva prima d’ogni altra cosa.

Ed è questo lo spirito che anima Il salotto di Tuttolibri, appuntamento pensato per tutti coloro che vogliano chiacchierare di letteratura al Circolo dei lettori, in un clima aperto e informale, insieme a un esperto, Bruno Ventavoli, direttore dell’inserto culturale di La Stampa.

Martedì 24 aprile, ore 19 è il momento giusto per scoprire, insieme al giornalista, scrittore e traduttore, chi entra in classifica e chi sta fuori, i come e i perché del successo di un romanzo, ma anche per ricevere i consigli letterari giusti in vista di nuove letture. Infatti, Il salotto di Tuttolibri, è per i veri appassionati delle storie, per coloro che hanno scoperto il piacere di condividere la propria predilezione per i libri, e non possono più farne a meno.