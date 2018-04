Lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 aprile, presso il Circolo dei Lettori di Torino: Torino Jazz Meetings 2018 al Circolo dei lettori in collaborazione con Torino Jazz Festival

Incontri e proposte per il jazz del Piemonte e non solo, questo è Torino Jazz Meetings, occasione di confronto e vetrina d’elezione per le eccellenze del jazz piemontese, con l’obiettivo di sviluppare i rapporti tra le realtà che lo promuovono a livello regionale, nazionale e internazionale e fare rete. Da lunedì 23 a mercoledì 25 aprile, tre giorni di convegni e concerti al Circolo dei lettori, intorno a tre tematiche principali. Sono Piemonte jazz, sulla maestria dei musicisti del territorio; Jazz in Italy, sulle realtà migliori del bel Paese; International jazz links, volto a esplorare e a consolidare possibili connessioni dentro e fuori il territorio.

Il progetto del Consorzio Piemonte Jazz, realizzato con il supporto del Torino Jazz Festival e in collaborazione con il Circolo dei lettori, prende il via lunedì 23 aprile alle ore 10 in via Bogino 9 con Piemonte Jazz: eccellenze del territorio, tavola rotonda tra operatori del settore e confronto con rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo regionale moderata da Renato Rolla, presidente Consorzio Piemonte Jazz Segue alle ore 15, Jazz meets sciences: the musical mind project, concerto e seminario con Alberto Varaldo all’armonica, Silvia Cucchi al pianoforte & speeches, Stefano Profeta al basso e Paolo Franciscone alla batteria. Si tratta di un incontro tra jazz e divulgazione scientifica.

Martedì 24 aprile si entra nel vivo con altri due appuntamenti firmati Torino Jazz Meetings. Jazz in Italia: il network delle realtà nazionali alle ore 10, incontro e dibattito tra le principali organizzazioni nazionali dedicate al jazz con Giorgio Diaferia, segretario Consorzio Piemonte Jazz. Alle ore 15 invece, ottima musica con il concerto e seminario Luigi Martinale Trio, insieme ai protagonisti, Luigi Martinale al pianoforte, Yuri Goloubev al basso e Zaza Desiderio alla batteria.

La mattinata di mercoledì 25 aprile è di note e gusto. Infatti si comincia alle ore 10 con International Jazz links: connessioni tra territorio, realtà nazionali e internazionali, convegno moderato da Fulvio Albano, presidente Jazz Club Torino, occasione per dibattere intorno a modalità di promozione internazionalmente delle realtà piemontesi e italiane, per favorire scambi artistici e connessioni con operatori di tutto il mondo. Intervengono i principali promoter e critici internazionali.

Alle ore 12.30 il brunch di Barney’s, il bar del Circolo dei lettori, è jazz con The Italian Sax Ensemble con Claudio Chiara, Valerio Signetto, Fulvio Albano, Gianni Virone, Helga Plankensteiner ai sassofoni, Alessandro Maiorino al basso, Adam Pache alla batteria lo special guest Philippe Martel al pianoforte. Piatti salati e dolci, torte, pancakes, muffin, eggs & bacon incontrano le note di una tra le più autorevoli formazioni orchestrali nel panorama jazzistico italiano. The Italian Sax Ensemble rappresenta a pieno titolo, grazie al notevole affiatamento perfezionato in anni di attività comune e alla sua spiccata individualità che si esprime in un formidabile senso dello swing e in un sound inconfondibile, l’alto livello raggiunto dal Jazz italiano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Per il brunch: info e prenotazioni Barney’s 0114323700