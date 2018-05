Antonio Pignatiello nasce a due passi dall’Irpinia d’Oriente il 9 settembre 1981.

Nell’agosto dello stesso anni si aggiudica il Premio Miglior Brano Inedito con la canzone Folle al Solarolo Festival di Ravenna.

A marzo 2013 esce il suo primo album “Ricomincio da qui” con l’etichetta discografica torinese Controrecords.

Dopo il lusinghiero successo dell’album “Ricomincio da qui”, il 21 aprile 2015 vedrà la pubblicazione “A Sud di nessun Nord” (Controrecords – Goodfellas-Artist First) che ha visto la partecipazione di Taketo Gohara(produttore e ingegnere del suono di Vinicio Capossela, Brunori Sas, Motta etc.), di Marino Severini voce storica della rock band The Gang, di Enza Pagliara (collabora con Giovanna Marini, Teresa De Sio, Eugenio Bennato,Vinicio Capossela, etc..) di Giovanni Versari (tra i suoi lavori Franco Battiato, La Crus, Afterhours, Muse e molti altri), e circa trenta altri musicisti e cantanti sparsi lungo la penisola e oltre oceano.

L’album prende il nome dall’omonimo libro di Henry Charles Bukowski: c’è l’America delle strade, dei bar senza neppure l’insegna al neon, delle mense per i poveri, e sono strade polverose, queste, dove quel tanto decantato “Sogno americano” non è mai arrivato.

Dodici canzoni on the road con in copertina un’opera inedita (olio su tela, 50×50) del pittore Alessandro Quatrale dal titolo “Sosta a Sud” pensata appositamente per questo disco.

Nell’agosto 2015 Antonio Pignatiello è ospite dello Sponz Fest, accompagnato dai musicisti della Banda della Posta, e, nel dicembre dello stesso anno, si vede impegnato a suonare con Eugenio Bennato, Vincenzo Costantino Chinaski e Pietra Montecorvino.

L’album “A Sud Di Nessun Nord” viene inserito dal magazine spagnolo

TownFeeling al primo posto dei 5 migliori album indipendenti del 2015.

L’album “A Sud Di Nessun Nord” è nella lista dei migliori 30 album

indipendenti segnalati dal MEI.

Nel 2016 scrive un racconto, Una Voce In Mezzo Al Fiume, pubblicato per l’antologia “L’Ofanto dagli Impeti di Vortici e di Creste (letteratura, memoria, paesaggio)” a cura del poeta e scrittore Alfonso Nannariello.

Ora sta lavorando al suo terzo album la cui uscita è prevista per il 2018.

Antonio Pignatiello si esibirà il 6 agosto 2018 a L’ALCHIMISTA MUSIC FESTIVAL 2018

DISCOGRAFIA

Antonio Pignatiello, “Ricomincio da qui”, (Controrecords, 2013)

Antonio Pignatiello, A Sud Di Nessun Nord, (Controrecords/GoodFellas – Artist First, 2015)