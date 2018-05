Il progetto nasce nell’ottobre 2011 da un’idea di Matteo Di Battista, che fa base in Abruzzo (Chieti/Pescara) ormai giunto al suo quarto anno di attività…

Ispirato da artisti come gli internazionali John Zorn, Bill Frisell e soprattutto dagli italiani Calibro 35, esponenti di punta di tributi alle colonne sonore sebbene circoscritti ad alcuni generi e compositori, decide di tuffarsi in quest’avventura. L’idea però è quella di abbracciare a 360 gradi il mondo del cinema, quindi di ricostruire in modo cronologico un percorso che pianta le sue radici alla fine degli anni 50, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Ovviamente in questo progetto è parte integrante e fondamentale la grande passione per il cinema di tutti i componenti del progetto:

Matteo Di Battista (Chitarre e Effettistica), Luca Di Battista (Batteria e Percussioni), Fabio D’Onofrio (Piano, Tastiere e Melodica) e Michelangelo Brandimarte (Basso Elettrico, Contrabbasso e Effettistica).

Gli arrangiamenti sono stati curati da tutti i musicisti

Nato con un’idea più “classica” dal punto di vista esecutivo vista la presenza del Contrabasso e la totale assenza di synth), il progetto si “apre” verso l’elettronica da circa due anni con un repentino cambio di strumentazione e l’ingresso di un bassista elettrico, anch’esso delegato a svolgere compiti piuttosto “sintetici” ;

ovviamente di tutto questo ne beneficerà la scaletta ma soprattutto lo spettacolo, che vedrà il costante ausilio di spezzoni dei film proiettati durante l’esecuzione della loro stessa colonna sonora (il tutto pilotato via wireless da noi sul palco)!

In definitiva si può senz’altro affermare che “CineDeliKa” è un tributo alle musiche da film, nazionali e non, cimentando nel repertorio compositori come Ennio Morricone, Piero Piccioni, John Williams, Bill Conti, Nino Rota ed altri ancora, senza la pretesa di emularne le gesta, ma sicuramente di riproporle in un linguaggio tutto nuovo, fatto di contaminazioni che vanno dal Jazz al Blues, dalla Samba al Rock, dal Pop alla Bossa Nova, dall’Elettronica alla Musica Etnica…

All’attivo abbiamo la partecipazione a diversi Festival di musica sperimentale, alcuni molto importanti, del Centro Sud tra cui:

XV° FESTIVAL EXPERIMENTA, SABATO IN CONCERTO, MUNTAGNINJAZZ, II° CONTEMPORARY GUITAR FEST, I° OCTOPUS FESTIVAL, XVI° SETTIMANA MOZARTIANA, X° ZOO ART, IL CINEMA A PALAZZO, CINESTATICA, PIANO PIANO PER SULMONA, TEATE WINTER FESTIVAL.