Nascono nel 2000 dal duo Danilo Di Giampaolo (voce) / Victor Mazzetta (chitarra) Un nome che viene dal ricordo delle etichette dei 78 giri di una volta, dove un cane sembra cercare compagnia nella musica suonata da un grammofono.

Inizialmente, figli del blues del delta, si macchiano, nel tempo, dei canti della loro terra e dei canti di tutte le terre come la loro… sporchi di bevute, di pianti per donne perse ma anche dell’ironia che non li perde mai di vista, arrivano alla loro musica attuale: un “pinocchio fragile” dal cuore blues, le gambe balcaniche e le mani abruzzesi, modellato come solo l’amore e la pazienza di due artigiani san fare.

Due dischi all’attivo: Cutina (Music Force 2012) / Ballate Folk ed Altre Storie (KutMusic 2017)

Un terzo disco Scorribanda (KutMusic 2018) che daranno alle stampe nei prossimi mesi.

I DogsLoveCompany hanno all’attivo circa un centinaio di concerti e condiviso il palco con diversi artisti italiani, tra i più importanti; Roy Paci, Bugo, 24 Grana, Perturbazione, Eugenio Bennato, Filippo Graziani.

RICONOSCIMENTI:

-Vincitori del Premio Pigro 2012, dedicato ad IVAN GRAZIANI, con il Brano “Tom Sawyer”

-Raggiunto il quinto posto al Biella Festival 2011

-Vinto il premio della critica nel concorso cantautorale “Sing Your Song 2008″ (Aq) -Vinto, con la canzone “Ballo da Solo”, il premio per il Miglior Brano Originale, al Montorio in Festival 2011. (TE)