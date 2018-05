Kathya West & Danilo Gallo

Tra psichedelia, jazz, improvvisAZIONE, avanguardia e, qualche volta, retroguardia, gli effetti collaterali della sostanza DiViKAPPA3 si manifestano tanto intimi e riservati, quanto sfrontati e diretti.

Il duo presenta “Oxymoron”, prodotto da Caligola Records/2018, secondo disco, tutto in dimensione acustica, un omaggio intimo ai Beatles e Rolling Stones.

I Beatles e i Rolling Stones, attraverso il canto di una voce cullata dai suoni della chitarra acustica, partono per un viaggio improvviso, non c’e’ tempo per fare i bagagli, non c’e’ tempo. Un viaggio visionario, improvvisato, un viaggio fatto di soste malinconiche, di sguardi e di racconti che sfociano in un abbraccio segreto, quell’abbraccio che non sara’ mai riportato alla realta’.

(Kathya e Danilo, entrambi leaders e co-leaders di numerosi progetti che spaziano nel campo dell’improvvisazione, del rock, della psichedelia, del jazz – si ricordano THE RAPE, K’SECRET ROOMS, DARK DRY TEARS, GUANO PADANO – hanno suonato in prestigiosi festivals, clubs e rassegne in tutta Italia, Europa e non ultimo un acclamato tour in Cina nell’aprile 2017)