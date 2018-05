I Guano Padano sono un gruppo musicale italiano formato dal chitarrista Alessandro “Asso” Stefana, (con alle spalle esperienze con Vinicio Capossela e PJ Harvey), dal bassista e contrabbassista Danilo Gallo co-fondatore dell’etichetta/collettivo indipendente El Gallo Rojo Records e dal batterista Zeno De Rossi che nel 2011 è stato premiato come batterista dell’anno con il Top Jazz.

Si sono formati nel 2008. Il loro esordio, omonimo, è del 2009, uscito per l’etichetta statunitense Important Records, ed è stato supportato da Joey Burns dei Calexico. L’album fonde elementi eterogenei ed appare come una colonna sonora dallo stile spaghetti western di un film immaginario con importanti partecipazioni: Gary Lucas, Chris Speed, Bobby Solo e Alessandro Alessandroni.

Dopo il singolo I giorni dell’ira del 2011, nel 2012 è uscito il loro secondo album, 2 per la Tremoloa, dove compaiono numerosi ospiti tra cui: Mike Patton, Marc Ribot, Paul Niehaus.

Due anni dopo il gruppo ha pubblicato il terzo album intitolato Americana, ispirato all’omonima antologia di racconti scrittori americani curata da Elio Vittorini.

“Americana” non è un disco come tutti gli altri. È un viaggio musicale che parte dalle nebbie della provincia italiana, vaga ubriaco per le inquietudini dell’Europa balcanica, varca l’oceano con un cappello a falde larghe, e approda in America. L’America di Vittorini, di Pavese, di Nanda Pivano, delle strade blu, del poeta mezzo-pellerossa William Least-Heat Moon, che carica tutto quello che ha su un furgoncino scassato e si riprende la sua vita, in strada. È l’America impulsiva e vorace descritta magicamente da John Fante, che, come racconta suo figlio Dan nella commovente “Dago Red”, scriveva come un ossesso ma era così povero da non avere nemmeno una “typewriter” per mandare i suoi racconti battuti a macchina agli editori. È l’America con la testa in paradiso e i piedi sprofondati all’inferno fino alle caviglie, sussurrata come una preghiera solenne da un Joey Burns dei Calexico che si cimenta raffinato poeta in “My Town”.

Alessandro “Asso” Stefana / guitar, steel guitar

Danilo Gallo / bass

Zeno De Rossi / drums, samplers