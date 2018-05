Trio N. Rota (Melanie Budde, Sandro Carbone e Marco Ciccone)

MELANIE BUDDE, ha compiuto gli studi musicali (VIOLINO) in Germania presso la “Staatliche Hochschule fuer Musik“ (Akademie) a Detmold e in Olanda e Belgio presso i Conservatori di Maastricht e Bruxelles con T. Varga, N. Pierrou e A. Gertler. Ha conseguito i diplomi come DOCENTE di VIOLINO, DIPLOMA ARTISTICO e DIPLOMA da CONCERTISTA con il massimo dei voti e, in Italia, ha conseguito la laurea di II livello in MUSICA DA CAMERA.

Ha frequentato corsi di perfezionamento con i S. Gheorgiu e A. Gertler in Hannover, Budapest e. Vienna.

Vincitrice del Concorso tedesco “Jugend Musiziert“ è entrata giovanissima a far parte della “Orchestra giovanile della Westfalia“ e della “Orchestra Nazionale Giovanile della Germania“. Successivamente è stata scelta per la “Junge Deutsche Philarmonie“, collaborando con direttori famosi come H. von Karajan, L. Bernstein, K. Kondraschin, C. Dutoit, C. Kleiber ed altri. Ha fatto parte della “Orchestra Filarmonica“ di Bielefeld, della “Filarmonica di Herford“ e della “Orchestra della RADIO di Colonia“ (WDR); poi per 3 anni è stata membro della “European Community Chamber Orchestra“, partecipando alle numerose “Tournée“ in tutto il mondo. Negli anni ’90 è stata “ spalla “dei secondi violini nella “Orchestra dell’Opera“ di Hagen e poi membro della “Deutsche Kammerakademie“, lavorando per le incisioni discografiche presso la “DEUTSCHE GRAMMOPHON“, la “CLAVES“ e “WDR“. Per 7 anni è stata titolare della cattedra di Violino e Musica da Camera presso Il Conservatorio Istituto Musicale di Hamm (Germania) dirigendo anche i corsi pre-accademici per la preparazione alla “Hochschule” (Università). Ha svolto attività da SOLISTA con la “Orchestra Sinfonica di Hamm“ e con “Formazioni Cameristiche“ in DUO (violino-pianforte), in TRIO (violino – clarinetto – Pianoforte) e in QUARTETTO d ‘ARCHI. Ha suonato con famosi organisti come Schoenstedt, J. Scholze e A. Chorosinski a Berlino, a Lipsia e a Varsavia eseguendo vari repertori dal Romantico al Contemporaneo: la relativa incisione è stata curata dalla Radio di Berlino. Nel 1995 è entrata a far parte dei SOLISTI AQUILANI, con i quali si è esibita anche nei ruoli di prima parte e come solista in importanti teatri e sale da concerto italiani ed esteri. Col “Quintetto dei Solisti Aquilani“ ha effettuato concerti in molti paesi Europei, negli Stati Uniti, in Sud America e in Asia. In Italia ha collaborato come Violino di Spalla con la “Orchestra Sinfonica di Pescara”, la “Orchestra Internazionale d’Italia, la “Filarmonica Marchigiana” nonché l’Orchestra dell’Accademia Adriatica. Attualmente ricopre lo stesso ruolo nell’ ORCHESTRA SINFONICA DUCHI d’ AQUAVIVA e nell’ORCHESTRA FEMMINILE dell’MEDITERRANEO. Ha suonato in Quintetto e Sestetto con celebri musicisti come Gidon Kremer ,Felix Ayo, Michael Flaksman, Yuri Gandelsman e Hans-joerg Schellenberger. Insieme alla pianista Nataliya Gonchak si è distinta in importanti rassegne nazionali ed internazionali. All’ attività concertistica affianca una vasta attività didattica con esperienza internazionale, molti dei suoi allievi sono risultati vincitori di concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1997 insegna violino e quartetto d’archi presso l’Istituto Musicale “ A. Vivaldi “di San Benedetto del Tronto. Titolare della cattedra di violino presso l’Accademia Musicale Pescarese dal 2001 al 2008, insegna attualmente presso la Nuova Scuola Comunale di Musica di Montesilvano.Dal 2015 è nominata docente di violino presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara .

CARBONE SANDRO, diplomatosi brillantemente in flauto traverso con il M. Angelo Persichilli, svolge attività concertistica come solista, in duo, in formazioni cameristiche ed orchestrali di prestigio come l’Orchestra di Santa Cecilia, i Solisti Aquilani, l’Orchestra Sinfonica di Pescara. Ha suonato con famosi direttori d’orchestra come: G.Gavazzeni, N.Rota, R.Chailly, M.Gusella, D.Renzetti, G.Serembe, M.Della Chiesa, U. Cattini, N.Samale, V. Antonellini. Con il “Trio di Pescara”, ha effettuato numerosi concerti in America e in Europa riscuotendo sempre notevoli consensi. E’ straordinario interprete del repertorio flautistico dell’Ottocento ma ha altresì un grande interesse per la produzione contemporanea e del Novecento storico di cui ha eseguito, in importanti manifestazioni concertistiche, pagine di G. Petrassi, L. Berio, F. Delli Pizzi, G. Manzoni, J. Newton, M. De Simone, ed altri. Con l’Ensemble “I Fiati dell’Accademia Pescarese” ha inciso un CD dal titolo “Album Blatt 2-Il Novecento” per la rivista culturale Eunomio. Recentemente per la trasmissione “La Barcaccia”, ha registrato negli studi Rai, insieme al Quintetto Italiano selezioni delle opere: Nabucco, Macbeth e Falstaff con la partecipazione straordinaria di Fiorenza Cossotto. È titolare di una delle cattedre di flauto traverso presso il Conservatorio Musicale “L. D’Annunzio” di Pescara.



Marco Ciccone si è diplomato in Pianoforte con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Gloria Lanni e in Direzione d’orchestra con Daniele Paris. Ha studiato Organo con Giuseppe Agostini e Composizione con Giampaolo Chiti e Roman Vlad diplomandosi con Teresa Procaccini. Ha inoltre conseguito il diploma accademico in Discipline musicali con il massimo dei voti e la lode discutendo la tesi “La scrittura pianistica e l’armonia tonale”. Ha seguito corsi tenuti da Massimiliano Damerini e nel 1987 ha vinto il concorso “Bela Bartók” dedicato alla musica del XX secolo. Il suo repertorio spazia dal Barocco alla musica dei nostri giorni. Ha eseguito molte composizioni di autori contemporanei, alcune in prima esecuzione registrate per la RAI e successivamente trasmesse sul primo canale radiofonico. Nel 2009 ha inciso l’integrale delle opere pianistiche del compositore francese Patrice Fouillaud.

E’ stato docente presso l’Arts Academy di Roma e l’Accademia Musicale Pescarese insegnando Pianoforte, Cultura musicale generale, Composizione. Dal 1984 è docente di Lettura della partitura in conservatorio.

All’attività concertistica affianca quelle di compositore e arrangiatore. La sua orchestrazione della Sonata op.19 di Creston – realizzata nel 2008 per la Schirmer e da lui diretta in prima esecuzione – è stata eseguita in Italia, Turchia e U.S.A. ed è stata scelta per il concerto finale del 55° Annual Young Artists Competition (Quincy, Illinois – U.S.A.).