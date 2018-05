Città pulite. Prima Lussemburgo, ultima Roma

Lussemburgo la capitale piu’ pulita d’Europa, Roma ultima in classifica. E’ quanto emerge da un sondaggio effettuato da Eurostat nel 2015 e pubblicato oggi in occasione dell’inizio della ‘settimana verde europea’, sul livello di pulizia delle citta’ europee secondo la percezione dei propri cittadini. “In generale dimmi se sei molto soddisfatto, piuttosto soddisfatto, piuttosto insoddisfatto o per niente soddisfatto della pulizia della tua citta’?”, e’ stata la domanda posta dall’ufficio europeo di statistica agli abitanti di 109 citta’ europee. Dal sondaggio risulta che Ventspils in Lettonia e’ la citta’ in cui il 99% dei cittadini si sono detti ‘soddisfatti’ della pulizia. Un’altra citta’ lettone, Valmiera, con il favore del 97% dei suoi cittadini e’ arrivata al secondo posto. Le due citta’ lettoni sono seguite da Oviedo in Spagna e da Lussemburgo, prima capitale a entrare in classifica. Restringendo il campo solo alle capitali, secondo l’indice segnalato da Eurostat, gli abitanti di Lussemburgo e Vienna sono i piu’ soddisfatti, con un gradimento rispettivamente del 95% e del 90%. Seguono Lubiana con l’88%, Riga con l’81% e Helsinki con l’80% di gradimento da parte dei cittadini. In fondo alla classifica Roma, dove “solo il 9% degli abitanti ha trovato abbastanza pulita la propria citta'”. Meno della meta’ della popolazione e’ soddisfata della pulizia della propria citta’ anche a Bratislava (28%), Sofia (29%), Bucarest (37%), Madrid (38%), Budapest (39%), Atene (41%) , Berlino (45%), Bruxelles (47%) e Parigi (49%).

fonte aduc