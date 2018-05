Peppe Millanta & Balkan Bistrò

La band nasce nel 2013 e da subito si fa notare per il suo sound atipico e per le coinvolgenti esibizioni: una piccola orchestra di fiati che balcanizza, disordina e scompiglia tutto ciò che incontra, restituendo a chi li ascolta questo modo di viaggiare per vie traverse nel mondo della musica, avendo come unica bussola la curiosità e la voglia di stupirsi e di stupire.

Attingendo dalla musica balcanica e più in generale dalla world music, la band inizia da subito una intensa attività di concerti e live in giro per l’Italia.

Tra i momenti più importanti della loro carriera vi è l’apertura dei concerti di Tonino Carotone, della Bandabardò e dei Meganoidi, oltre al tour della Balkan Express che li ha visti dividere il palco con Sagi Re, Zero Assoluto, Gemelli Diversi, Righeira ed Edoardo Vianello.

Intensa anche l’attività dei Festival di arte di strada, con la partecipazione a TolfArte, Manciano, Veroli, Artisti Vaganti, Arsita, Notte d’Amare, Chiusi, ed i Carnevali di Francavilla al Mare e di Pontecorvo, oltre alla partecipazione al Ferrara Buskers Festival 2015, dove risulteranno vincitori nella categoria “Artisti Accreditati”.

Sempre nel 2015 si esibiscono ai Giochi del Mediterraneo su spiaggia svoltisi a Pescara, ed hanno l’onore di partecipare alla serata di chiusura di Casa Abruzzo all’Expo di Milano.

EVENTI RILEVANTI

2017: IV class. Premio “Va in scena lo scrittore” cat. Testo di canzone

2017: Menzione di merito Premio CET di Mogol

2016: Capodanno con Gene Gnocchi (Pisa)

2016: Apertura concerto Luigi Grechi De Gregori (Francavilla Al Mare)

2016: Artista invitato “Ferrara Buskers Festival” (Ferrara)

2016: Artista invitato “Fasti Verolani” (Veroli)

2016: Artista invitato “Manciano Street Music Festival” (Manciano)

2016: Carnevale di Pontecorvo (Pontecorvo)

2015: Chiusura Casa Abruzzo all’Expo di Milano (Milano)

2015: Vincitori Ferrara Buskers Festival cat. Artisti Accreditati (Ferrara)

2015: Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia (Pescara)

2015: Apertura concerto Tonino Carotone (San Salvo)

2015: Balkan Express Tour con Edoardo Vianello, Righeira (Napoli, Pe-

scara, Bari)

2015: Convegno “Genti dell’Est” a Mundimitar

2015: Eventi collegati alla Settimana Mozartiana (Chieti)

2015: Carnevale d’Abruzzo (Francavilla al Mare)

2014: Balkan Express Tour (Bari-Trani-Brindisi) con Gemelli Diversi, Zero

Assoluto, Sagi Rei

2014: Apertura concerto BandaBardò (Miglianico)

2014: Eventi collegati alla Settimana Mozartiana (Chieti)

2014: Apertura concerto Meganoidi (Bugnara)

2014: Festival Notte d’Amare (San Salvo)

2014: Festival di Arsita

2014: Carnevale d’Abruzzo (Francavilla al Mare)

2014: Ignes Fauri (Atri)

2014: Festival Artisti di Strada TolfArte (Tolfa);

2014: Festival Artisti Vaganti (San Benedetto del Tronto)

2013: Festival di Chiusi (Chiusi)

2013: Finalista “Primo Maggio in rock” (Ortona)